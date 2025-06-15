İran'ın İsrail'e Neden Gece Saatlerinde Saldırdığı Belli Oldu

TVNET'e konuşan Savunma Sanayi Uzmanı Yusuf Akbaba, 'Benim tahminim öncelikle İran'ın balistik füze ateşlediği alanların ya da bu siloların ortaya çıkmaması için bu tercih ediliyor. Bunun haricinde her ne kadar termal ve gece görüş sistemi olsa da gece, en gelişmiş orduların bile tehditlere karşı önlem almayı zayıflatan bir durum.' dedi.