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İran'ın İsrail'e Neden Gece Saatlerinde Saldırdığı Belli Oldu

İran'ın İsrail'e Neden Gece Saatlerinde Saldırdığı Belli Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.06.2025 - 00:27

İran, üç gecedir İsrail’e gece saatlerinde saldırılar düzenliyor. Saldırıların özellikle geceleri yapılması dikkat çekiyor. Peki, İran neden bu zamanlamayı tercih ediyor? Bu stratejik tercihin ardında askeri ve psikolojik nedenler olabileceği değerlendiriliyor.

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İran, İsrail topraklarında ciddi saldırılar gerçekleştirerek zarar veriyor.

İran, İsrail topraklarında ciddi saldırılar gerçekleştirerek zarar veriyor.

İlk şoku atlatan İran ordusu başta Tel Aviv ve Haifa olmak üzere İsrail'e ciddi hasarlar verdi. Ölülerin de olduğu belirtilirken İran'ın bu saldırıları neden gece yaptığı sorusu akıllara geldi.

Savunma Sanayi Uzmanı yanıtladı.

Savunma Sanayi Uzmanı yanıtladı.

TVNET'e konuşan Savunma Sanayi Uzmanı Yusuf Akbaba, 'Benim tahminim öncelikle İran'ın balistik füze ateşlediği alanların ya da bu siloların ortaya çıkmaması için bu tercih ediliyor. Bunun haricinde her ne kadar termal ve gece görüş sistemi olsa da gece, en gelişmiş orduların bile tehditlere karşı önlem almayı zayıflatan bir durum.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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