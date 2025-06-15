Saldırılarını Artıran İran Bu Kez Ben Gurion Havalimanını Vurdu

İsrail basınında çıkan haberler ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Ben Gurion Havalimanı çevresinde şiddetli patlamaların meydana geldiğini ortaya koydu. Görgü tanıkları bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini aktardı. İlk tespitlere göre bazı pistler ile terminal çevresinde hasar oluştu. Yetkililer, can kaybı olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.