Saldırılarını Artıran İran Bu Kez Ben Gurion Havalimanını Vurdu
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İran ilk şoku atlatarak saldırıya geçti.
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Havalimanı da vuruldu.
Havalimanı İsrail’in uluslararası hava trafiğinin neredeyse tamamını karşılayor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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