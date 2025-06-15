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Saldırılarını Artıran İran Bu Kez Ben Gurion Havalimanını Vurdu

Saldırılarını Artıran İran Bu Kez Ben Gurion Havalimanını Vurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.06.2025 - 00:10

İran ile İsrail arasındaki savaş giderek şiddetleniyor. İsrail cephesinde can kayıpları ve altyapı zayiatı artarken kamuoyunda endişe büyüyor. İran, saldırılarını bölgesel olarak genişletmeye başladı. Çatışmaların daha da yayılmasından korkuluyor.

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İran ilk şoku atlatarak saldırıya geçti.

İran ilk şoku atlatarak saldırıya geçti.

İran'ın İsrail saldırılarının ardından ilk şoku atlatmasıyla birlikte saldırılarının boyutu değişti. Demir kubbeyi delmeyi başaran İran, Tel Aviv ve Haifa'da büyük zaiyatlara yol açtı.

Havalimanı da vuruldu.

Havalimanı da vuruldu.

İran'ın fırlattığı balistik bir füzenin, Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nı hedef aldığı bildirildi. İran medyasında yer alan haberlere göre, füze İsrail’in en büyük uluslararası havalimanının yakınına düştü. Saldırının detayları ve olası hasara ilişkin bilgiler henüz netleşmedi.

Havalimanı İsrail’in uluslararası hava trafiğinin neredeyse tamamını karşılayor.

Havalimanı İsrail’in uluslararası hava trafiğinin neredeyse tamamını karşılayor.

İsrail basınında çıkan haberler ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Ben Gurion Havalimanı çevresinde şiddetli patlamaların meydana geldiğini ortaya koydu. Görgü tanıkları bölgeden yoğun dumanların yükseldiğini aktardı. İlk tespitlere göre bazı pistler ile terminal çevresinde hasar oluştu. Yetkililer, can kaybı olup olmadığını belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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