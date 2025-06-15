Kadıköy'de Yıkımı Devam Eden Rexx Sinemasında Yangın Çıktı

Yangın, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple başladı ve kısa sürede tüm binayı duman kapladı. Yoğun duman çevreye yayılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Vatandaşlar panikle bölgeden uzaklaşırken, ekipler alevlere müdahale etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınıp alınmadığı ya da herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.