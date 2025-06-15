Kadıköy'de Yıkımı Devam Eden Rexx Sinemasında Yangın Çıktı
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Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.
Yangını birinin kasıtlı çıkardığı iddia edildi.
Yangın çevredekiler tarafından da kameraya alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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