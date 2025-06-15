onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kadıköy'de Yıkımı Devam Eden Rexx Sinemasında Yangın Çıktı

Kadıköy'de Yıkımı Devam Eden Rexx Sinemasında Yangın Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2025 - 21:23

Kadıköy'ün simge mekanlarından Rexx Sineması'nın yıkım kararı netleştikten sonra yıkımına başlanmıştı. Kadıköylülerin kent hafızasında önemli yeri olan Rexx Sineması'nda bugün çıkan yangın yeni bir paniğe neden oldu. 

Dumanlar tüm sokağı kapladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadıköy’ün simgelerinden biri olan Rexx Sineması’nda yangın paniği yaşandı. Yıkım sürecine girmesi beklenen tarihi binadan yükselen yoğun dumanlar, çevredeki sokakları etkisi altına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

Yangın, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple başladı ve kısa sürede tüm binayı duman kapladı. Yoğun duman çevreye yayılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Vatandaşlar panikle bölgeden uzaklaşırken, ekipler alevlere müdahale etmeye başladı. Yangının kontrol altına alınıp alınmadığı ya da herhangi bir can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yangını birinin kasıtlı çıkardığı iddia edildi.

Yangın çevredekiler tarafından da kameraya alındı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
denizbaykal

Ben üniversite okurken inşa edildi