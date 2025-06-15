Trump, İran ve İsrail'in Yakında Anlaşacağını Duyurdu
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Trump'ın yeni savaş tahmini gündeme düştü.
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"Hindistan'la Pakistan'a yaptırdığım gibi"
"Yakında barış olacak"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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