Trump, İran ve İsrail'in Yakında Anlaşacağını Duyurdu

Trump yaptığı açıklamada 'İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacak, tıpkı Hindistan ve Pakistan’a yaptırdığım gibi. O durumda, ABD ile ticareti kullanarak iki mükemmel liderle yapılan görüşmelere akıl, uyum ve sağduyu getirdim, ve onlar hızlıca bir karar alıp durdular!' dedi.