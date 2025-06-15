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Trump, İran ve İsrail'in Yakında Anlaşacağını Duyurdu

Trump, İran ve İsrail'in Yakında Anlaşacağını Duyurdu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2025 - 18:19

İran ve İsrail'in karşılıklı saldırıları artarken can kayıpları da yaşanmaya devam ediyor. İki ülke liderinin karşılıklı tehditlerinini yanında anlaşma zemini de uzak görünüyor. Ancak ABD Başkanı Trump, bugün ilginç bir çıkışa imza atarak 'anlaşma yakın' dedi.

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Trump'ın yeni savaş tahmini gündeme düştü.

Trump'ın yeni savaş tahmini gündeme düştü.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında cuma gününden bu yana devam eden çatışmalarla ilgili Truth Social hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İsrail’in İran’a yönelik saldırısıyla başlayan gerilime dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında savaşın bölgesel etkilerine de değinen Trump, yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

"Hindistan'la Pakistan'a yaptırdığım gibi"

"Hindistan'la Pakistan'a yaptırdığım gibi"

Trump yaptığı açıklamada 'İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacak, tıpkı Hindistan ve Pakistan’a yaptırdığım gibi. O durumda, ABD ile ticareti kullanarak iki mükemmel liderle yapılan görüşmelere akıl, uyum ve sağduyu getirdim, ve onlar hızlıca bir karar alıp durdular!' dedi.

"Yakında barış olacak"

"Yakında barış olacak"

Trump yakında barışın sağlanacağını şu sözlerle dile getirdi: 

'Yakında İsrail ve İran arasında da barış olacak! Şu anda birçok telefon görüşmesi ve toplantı yapılıyor. Çok şey yapıyorum ama asla hiçbir şey için takdir edilmiyorum, ama sorun değil, halk anlıyor. Orta Doğu'yu yeniden muhteşem yapalım.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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