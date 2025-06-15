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İsrail, İran'ın Dini Lideri Hamaney'i Öldürmek İstedi

İsrail, İran'ın Dini Lideri Hamaney'i Öldürmek İstedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2025 - 20:30

Ortadoğu'da tansiyon İsrail ile İran arasında tırmanan savaşla birlikte tehlikeli boyutlara ulaştı. Karşılıklı hava saldırıları ve füze atışları bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. Tel Aviv, Tahran ve Hayfa gibi kritik noktalar hedef alınırken, siviller büyük tehdit altında. Uluslararası kamuoyu çatışmaların daha da büyümesinden endişe duyuyor.

Bu esnada psikolojik savaşta da taraflar üstünlüğü ele geçirmek için gizli planlar yapıyor.

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Karşılıklı saldırılar sürüyor

Karşılıklı saldırılar sürüyor

İran ve İsrail arasında çatışmalar büyüyor. İki taraf da karşılıklı saldırılar gerçekleştirirken İsrail'in sivil bölgelere yaptığı saldırılar Gazze ve Yemen'deki gibi tepki çekiyor. 

Saldırılarda İsrail'in bir gizli bir planı da ortaya çıktı.

Hamaney'i öldürmek istediler.

Hamaney'i öldürmek istediler.

Reuters’ın iki ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, eski ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’e suikast planına onay vermedi. Haberde, Trump’ın bu girişimi veto ettiği ifade edildi.

Amerika'nın veto sebebi belli oldu.

Amerika'nın veto sebebi belli oldu.

Haberde yer alan kaynaklardan biri, İsrail’in suikast planına yönelik ABD’nin tutumunu açıklarken, “İranlılar henüz bir Amerikalıyı öldürdü mü? Hayır. Bu gerçekleşmeden siyasi liderliğe saldırmaktan bile söz etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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