İsrail, İran'ın Dini Lideri Hamaney'i Öldürmek İstedi

Ortadoğu'da tansiyon İsrail ile İran arasında tırmanan savaşla birlikte tehlikeli boyutlara ulaştı. Karşılıklı hava saldırıları ve füze atışları bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. Tel Aviv, Tahran ve Hayfa gibi kritik noktalar hedef alınırken, siviller büyük tehdit altında. Uluslararası kamuoyu çatışmaların daha da büyümesinden endişe duyuyor.

Bu esnada psikolojik savaşta da taraflar üstünlüğü ele geçirmek için gizli planlar yapıyor.