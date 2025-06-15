İsrail, İran'ın Dini Lideri Hamaney'i Öldürmek İstedi
Ortadoğu'da tansiyon İsrail ile İran arasında tırmanan savaşla birlikte tehlikeli boyutlara ulaştı. Karşılıklı hava saldırıları ve füze atışları bölgeyi adeta savaş alanına çevirdi. Tel Aviv, Tahran ve Hayfa gibi kritik noktalar hedef alınırken, siviller büyük tehdit altında. Uluslararası kamuoyu çatışmaların daha da büyümesinden endişe duyuyor.
Bu esnada psikolojik savaşta da taraflar üstünlüğü ele geçirmek için gizli planlar yapıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karşılıklı saldırılar sürüyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hamaney'i öldürmek istediler.
Amerika'nın veto sebebi belli oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın