onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, 24 Saat İçinde İkinci Kez Savaşı Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, 24 Saat İçinde İkinci Kez Savaşı Görüştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2025 - 19:44

İran ile İsrail arasında cuma günü başlayan çatışmalar, bölgeyi yeni bir savaşın eşiğine getirdi. Karşılıklı hava saldırıları ve askeri operasyonlarla tırmanan gerilim, küresel endişelere yol açtı. Başta ABD ve AB olmak üzere birçok ülke taraflara itidal çağrısı yaptı. Uzmanlar, çatışmanın bölge genelinde daha geniş bir krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon trafiğini artırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Savaş tırmanıyor.

Savaş tırmanıyor.

13 Haziran sabaha karşı Tel Aviv’in başlattığı ani operasyonun ardından, aynı gece İran da art arda düzenlediği misilleme saldırılarıyla yanıt verdi. Dün gece boyunca süren karşılıklı hava saldırıları, bölgede tansiyonu daha da yükseltti.

Trump'la 24 saat içinde ikinci görüşme...

Trump'la 24 saat içinde ikinci görüşme...

Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgedeki tansiyon için son 24 saat içinde ikinci kez görüştü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail-İran çatışmalarının sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, Trump’ın barışa yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını belirterek, bölgenin felakete sürüklenmemesi için acil adım atılması çağrısında bulundu.

"Türkiye süreçte rol üstlenmeye hazır"

"Türkiye süreçte rol üstlenmeye hazır"

Nükleer anlaşmazlıkların çözümünde diplomasinin tek yol olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin bu süreçte kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazır olduğunu iletti. Ayrıca, çatışmaların her iki taraf için de ciddi ekonomik ve insani kayıplara yol açtığını hatırlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın