Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, 24 Saat İçinde İkinci Kez Savaşı Görüştü

İran ile İsrail arasında cuma günü başlayan çatışmalar, bölgeyi yeni bir savaşın eşiğine getirdi. Karşılıklı hava saldırıları ve askeri operasyonlarla tırmanan gerilim, küresel endişelere yol açtı. Başta ABD ve AB olmak üzere birçok ülke taraflara itidal çağrısı yaptı. Uzmanlar, çatışmanın bölge genelinde daha geniş bir krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon trafiğini artırdı.