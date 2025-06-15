Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump, 24 Saat İçinde İkinci Kez Savaşı Görüştü
İran ile İsrail arasında cuma günü başlayan çatışmalar, bölgeyi yeni bir savaşın eşiğine getirdi. Karşılıklı hava saldırıları ve askeri operasyonlarla tırmanan gerilim, küresel endişelere yol açtı. Başta ABD ve AB olmak üzere birçok ülke taraflara itidal çağrısı yaptı. Uzmanlar, çatışmanın bölge genelinde daha geniş bir krizi tetikleyebileceği uyarısında bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon trafiğini artırdı.
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Savaş tırmanıyor.
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Trump'la 24 saat içinde ikinci görüşme...
"Türkiye süreçte rol üstlenmeye hazır"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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