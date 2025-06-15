İran, Haifa'yı Balistik Füzeyle Vurdu: Şehirde Kaos Var
İran ile İsrail arasındaki gerilim hız kesmeden sürerken, Tahran yönetimi yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın fırlattığı füzeler ve İHA’lar İsrail’in kuzey bölgelerini hedef aldı. Saldırılar sonrası Haifa ve çevresinde alarm durumuna geçildi. Bölgedeki tansiyon, karşılıklı misillemelerle daha da yükseliyor.
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İran-İsrail savaşında bu gece bir kez daha saldırı yaşandı.
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Kentin çeşitli bölgelerinde yangın çıktı.
Haifa merkezinden videolar paylaşıldı.
İran'ın saldırısı bölgede yaşayanlar tarafından kayıt altına alındı.
Haifa'da kaos hakim
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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