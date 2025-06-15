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İran, Haifa'yı Balistik Füzeyle Vurdu: Şehirde Kaos Var

İran, Haifa'yı Balistik Füzeyle Vurdu: Şehirde Kaos Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2025 - 21:53

İran ile İsrail arasındaki gerilim hız kesmeden sürerken, Tahran yönetimi yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın fırlattığı füzeler ve İHA’lar İsrail’in kuzey bölgelerini hedef aldı. Saldırılar sonrası Haifa ve çevresinde alarm durumuna geçildi. Bölgedeki tansiyon, karşılıklı misillemelerle daha da yükseliyor.

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İran-İsrail savaşında bu gece bir kez daha saldırı yaşandı.

İran-İsrail savaşında bu gece bir kez daha saldırı yaşandı.

13 Haziran'dan bu yana karşılıklı saldırılarla geçilen İran - İsrail savaşında bu gece İran, Haifa'yı vurdu. 

Haifa'ya isabet eden balistik füze kentte büyük paniğe neden olurken, kent adeta alev aldı.

Kentin çeşitli bölgelerinde yangın çıktı.

Kentin çeşitli bölgelerinde yangın çıktı.

İsrail polis ve itfaiyesi İran'ın saldırıları sonrası teyakkuza geçti ancak yetişmekte hayli zorlanıyorlar. 

Haifa'nın alev alması sosyal medyada da çekilen videolarla paylaşıldı.

Haifa merkezinden videolar paylaşıldı.

İran'ın saldırısı bölgede yaşayanlar tarafından kayıt altına alındı.

Haifa'da kaos hakim

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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