İran, Haifa'yı Balistik Füzeyle Vurdu: Şehirde Kaos Var

İran ile İsrail arasındaki gerilim hız kesmeden sürerken, Tahran yönetimi yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran'ın fırlattığı füzeler ve İHA’lar İsrail’in kuzey bölgelerini hedef aldı. Saldırılar sonrası Haifa ve çevresinde alarm durumuna geçildi. Bölgedeki tansiyon, karşılıklı misillemelerle daha da yükseliyor.