CHP'den Para Aldığı İddia Edilen Şule Aydın'dan Sert Yanıt Geldi

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından son günlerde operasyonun basın ayağı olduğu iddia edilmişti. O iddialara dair net bilgiler verilmezken bugün sosyal medyada bir kullanıcı CHP'den Burhanettin Bulut'un 'fon' dağıttığı gazetecilere ikinci dalga operasyonu yapılacağını yazdı ve bu isimler arasında Şule Aydın da vardı. Aydın, tweeti alıntılayarak sert bir cevap verdi.