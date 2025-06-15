CHP'den Para Aldığı İddia Edilen Şule Aydın'dan Sert Yanıt Geldi
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından son günlerde operasyonun basın ayağı olduğu iddia edilmişti. O iddialara dair net bilgiler verilmezken bugün sosyal medyada bir kullanıcı CHP'den Burhanettin Bulut'un 'fon' dağıttığı gazetecilere ikinci dalga operasyonu yapılacağını yazdı ve bu isimler arasında Şule Aydın da vardı. Aydın, tweeti alıntılayarak sert bir cevap verdi.
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Şule Aydın, Onlar TV'de kaldığı yerden programına devam ediyor.
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CHP'den para aldığı iddia edildi.
Şule Aydın'ın cevabı ise hayli sert oldu.
Şule Aydın'ın o paylaşımı kısa sürede hayli etkileşim aldı:
Şule Aydın'a meslektaşı Uğur Dündar'dan da destek geldi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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çünkü onlar tv baya gerçekleri anlatıyor bu da hükümetimizin işine gelmiyor
Kısa ve öz cevap diye ben buna derim.
Kişi kendinden bilir işi derler ya cuk oturmuş bu iddiayı tvit olarak atan şahsa 🤣🤣🤣 Ama üç kelimeyle bir insanın tüm karakteri ancak bu netlikte ifade edile... Devamını Gör