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CHP'den Para Aldığı İddia Edilen Şule Aydın'dan Sert Yanıt Geldi

CHP'den Para Aldığı İddia Edilen Şule Aydın'dan Sert Yanıt Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2025 - 22:42

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından son günlerde operasyonun basın ayağı olduğu iddia edilmişti. O iddialara dair net bilgiler verilmezken bugün sosyal medyada bir kullanıcı CHP'den Burhanettin Bulut'un 'fon' dağıttığı gazetecilere ikinci dalga operasyonu yapılacağını yazdı ve bu isimler arasında Şule Aydın da vardı. Aydın, tweeti alıntılayarak sert bir cevap verdi.

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Şule Aydın, Onlar TV'de kaldığı yerden programına devam ediyor.

Şule Aydın, Onlar TV'de kaldığı yerden programına devam ediyor.

Daha önce Halk TV'de program yapan ancak Rasim Ozan Kütahyalı'nın Halk TV'de konuşturulmasının ardından Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel ve Timur Soykan'la programına YouTube'da devam eden Aydın sosyal medyada verdiği yanıtla konuşuluyor.

CHP'den para aldığı iddia edildi.

CHP'den para aldığı iddia edildi.

Sosyal medyada bir kullanıcı muhalif gazetecilerin fotoğraflarını paylaşarak CHP'li Bahadır Bulut'tan para aldıklarını iddia etti. Bu gazeteciler arasında Şule Aydın da vardı ve 'ikinci dalganın' bu isimlere geleceği iddia ediliyordu.

Şule Aydın'ın cevabı ise hayli sert oldu.

Şule Aydın'ın cevabı ise hayli sert oldu.

Şule Aydın bu tweeti alıntılayarak sert bir cevapla iddia sahibine yanıt verdi. Kısa sürede hesabını korumaya alan kullanıcıya Aydın'ın takipçilerinden de tepki geldi.

Şule Aydın'ın o paylaşımı kısa sürede hayli etkileşim aldı:

Şule Aydın'ın o paylaşımı kısa sürede hayli etkileşim aldı:
twitter.com

Şule Aydın'a meslektaşı Uğur Dündar'dan da destek geldi:

Şule Aydın'a meslektaşı Uğur Dündar'dan da destek geldi:
twitter.com

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ahmetpamukupaagl

çünkü onlar tv baya gerçekleri anlatıyor bu da hükümetimizin işine gelmiyor

yaşar ridvan gül

Kısa ve öz cevap diye ben buna derim.

H.ibrehim

Kişi kendinden bilir işi derler ya cuk oturmuş bu iddiayı tvit olarak atan şahsa 🤣🤣🤣 Ama üç kelimeyle bir insanın tüm karakteri ancak bu netlikte ifade edile... Devamını Gör