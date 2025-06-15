Osimhen İçin Tekliflerin Boyutu Değişiyor: Son Teklif 50 Milyon Euro

Yıldız golcü Victor Osimhen’e Suudi Arabistan ekibi Al Hilal talip oldu. Aynı zamanda Galatasaray da Nijeryalı forvetle yeniden söz kesmek için tüm şartları zorluyor ve transfer ihtimalini yakından takip ediyor. Avrupa’dan da bazı kulüplerin Osimhen için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor. Al Hilal bu kez çıtayı hayli yükseltti.