Osimhen İçin Tekliflerin Boyutu Değişiyor: Son Teklif 50 Milyon Euro
Yıldız golcü Victor Osimhen’e Suudi Arabistan ekibi Al Hilal talip oldu. Aynı zamanda Galatasaray da Nijeryalı forvetle yeniden söz kesmek için tüm şartları zorluyor ve transfer ihtimalini yakından takip ediyor. Avrupa’dan da bazı kulüplerin Osimhen için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor. Al Hilal bu kez çıtayı hayli yükseltti.
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Osimhen için transfer yarışı sürüyor.
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Al Hilal teklifini artırdı.
Galatasaray beklemede...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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