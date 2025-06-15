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Osimhen İçin Tekliflerin Boyutu Değişiyor: Son Teklif 50 Milyon Euro

Osimhen İçin Tekliflerin Boyutu Değişiyor: Son Teklif 50 Milyon Euro

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2025 - 18:58

Yıldız golcü Victor Osimhen’e Suudi Arabistan ekibi Al Hilal talip oldu. Aynı zamanda Galatasaray da Nijeryalı forvetle yeniden söz kesmek için tüm şartları zorluyor ve transfer ihtimalini yakından takip ediyor. Avrupa’dan da bazı kulüplerin Osimhen için resmi teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor. Al Hilal bu kez çıtayı hayli yükseltti.

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Osimhen için transfer yarışı sürüyor.

Osimhen için transfer yarışı sürüyor.

Napoli'den ayrılması kesin olarak görülen Osimhen için hem Arabistan'dan hem Galatasaray'dan hem de Avrupa'dan ciddi teklifler var. Galatasaray, son sözün Osimhen'de olduğunu söyleyerek tüm şartları zorladıklarını söylemişti. Ancak Al Hilal'in teklifi üst seviyelere çıktı.

Al Hilal teklifini artırdı.

Al Hilal teklifini artırdı.

Yağız Sabuncuoğlu, Osimhen transferinde yeni bir iddia ortaya attı. Sabuncıoğlu' Al Hilal'in teklifini 50 milyon Euro'ya çıkardığını iddia etti. Daha önceki teklifleri yaklaşık 40 milyon Euro iken bu artışa Osimhen'in cevabı merakla bekleniyor.

Galatasaray beklemede...

Galatasaray beklemede...

Galatasaray ise Osimhen ve Napoli'ye teklifini yaptı. Sarı kırmızılılar için 'top artık iki tarafta'. Galatasaray, Osimhen ve Napoli'nin diğer görüşmelerinin olumsuz sonuçlanmasını bekleyecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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