Inter'in İranlı Yıldızı Mehdi Taremi Ülkesinde Mahsur Kaldı
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Savaş Inter'e de zarar verdi.
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Taremi ülkesini terk edemiyor.
Inter soruna çözüm bulamadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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