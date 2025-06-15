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Inter'in İranlı Yıldızı Mehdi Taremi Ülkesinde Mahsur Kaldı

Inter'in İranlı Yıldızı Mehdi Taremi Ülkesinde Mahsur Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2025 - 17:34

İran ve İsrail arasındaki savaş uçuş seferlerini de etkiledi. Özellikle İran hava sahası kapanma noktasında ve sürekli İsrail saldırılarına maruz kalıyor. Birçok mahsur kalan kişi arasında Inter'in İranlı golcüsü Taremi de var.

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Savaş Inter'e de zarar verdi.

Savaş Inter'e de zarar verdi.

İran ve İsrail arasında süren savaş Inter'e de uzandı. Inter'in İranlı golcüsü Mehdi Taremi, ülkesinden takımının kampına dönemedi.

Taremi ülkesini terk edemiyor.

Taremi ülkesini terk edemiyor.

Mehdi Taremi, İran'daki uçuşların durdurulması nedeniyle İtalyan ekibinin, FIFA Kulüpler Dünya Kupası için Los Angeles'taki kampına katılamadı.

Sky Sport'un haberine göre Taremi hiçbir şekilde ülkesinden çıkamadığını takımına bildirdi.

Inter soruna çözüm bulamadı.

Inter soruna çözüm bulamadı.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na katılan Inter için bu haber şok etkisi yarattı. 

Inter, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'ndaki ilk maçını 18 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika temsilcisi Monterrey'e karşı oynayacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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