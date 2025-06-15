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Eski Futbolcu David Beckham Artık "Şövalye"

Eski Futbolcu David Beckham Artık "Şövalye"

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.06.2025 - 14:59

Manchester United ve Real Madrid'in eski yıldız futbolcusu David Beckham'a 'şövalyelik' ünvanı verildi. Beckham'ın bu ünvanı almasıyla akıllara Yunanistan'a karşı attığı gol sonrası spikerin dedikleri geldi.

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Beckham, artık "Sir David Beckham" olarak anılacak

Beckham, artık "Sir David Beckham" olarak anılacak

İngiltere futbolunun öne çıkan ismi David Beckham, spor ve hayır işlerine yaptığı hizmetlerden dolayı İngiltere Kralı Charles'ın 'Doğum Günü Onur Listesi'ne dahil edildi ve kendisine 'Sir' ünvanı takdim edildi.

Eski yıldız, 'Ülkem için oynamak ve kaptanlık yapmak, kariyerimin en büyük ayrıcalığıydı ve kelimenin tam anlamıyla çocukluk hayalimin gerçekleşmesiydi. Saha dışında, İngiltere'yi dünya çapında temsil etme ve ihtiyaç sahibi toplulukları destekleyen ve gelecek nesillere ilham veren inanılmaz kuruluşlarla çalışma fırsatına sahip olduğum için şanslıyım.' dedi.

6 Ekim 2001'de Yunanistan'a karşı maçın son dakikalarda attığı frikik golünde spiker, "Bu adama şövalyelik verin!" demişti

6 Ekim 2001'de Yunanistan'a karşı maçın son dakikalarda attığı frikik golünde spiker, "Bu adama şövalyelik verin!" demişti

Eski İngiltere kaptanı, 93. dakikada attığı muhteşem bir serbest vuruşu golüyle ülkesini 2002 Dünya Kupası finallerine taşımış, maçın spikeri 'Bu adama şövalyelik verin!' şeklinde yorumda bulunmuştu.

İşte o ikonik gol 🚀

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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