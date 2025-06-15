Eski Futbolcu David Beckham Artık "Şövalye"
Manchester United ve Real Madrid'in eski yıldız futbolcusu David Beckham'a 'şövalyelik' ünvanı verildi. Beckham'ın bu ünvanı almasıyla akıllara Yunanistan'a karşı attığı gol sonrası spikerin dedikleri geldi.
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Beckham, artık "Sir David Beckham" olarak anılacak
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6 Ekim 2001'de Yunanistan'a karşı maçın son dakikalarda attığı frikik golünde spiker, "Bu adama şövalyelik verin!" demişti
İşte o ikonik gol 🚀
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