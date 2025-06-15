Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 15 Haziran Pazar

Futbolseverler yeni sezonda tuttukları takımın kadroya nasıl takviye yapacağını merakla beklerken transfer dünyasında bu beklentiye yönelik yine birçok iddia var. Fenerbahçe'nin Tottenham'ın yıldızı Son ile görüştüğü ortaya çıktı! Galatasaray'da Morata yolcu. Beşiktaş'ta ise Anguissa ısrarı sürüyor. İşte 15 Haziran Pazar günü öne çıkan transfer haberleri.