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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 15 Haziran Pazar

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Transfer Haberleri - 15 Haziran Pazar

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
15.06.2025 - 15:55

Futbolseverler yeni sezonda tuttukları takımın kadroya nasıl takviye yapacağını merakla beklerken transfer dünyasında bu beklentiye yönelik yine birçok iddia var. Fenerbahçe'nin Tottenham'ın yıldızı Son ile görüştüğü ortaya çıktı! Galatasaray'da Morata yolcu. Beşiktaş'ta ise Anguissa ısrarı sürüyor. İşte 15 Haziran Pazar günü öne çıkan transfer haberleri.

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Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray transfer haberleri

  • Dursun Özbek, Milan'ın Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao için bizzat devrede. (Sky Spor)

  • Osimhen kalırsa Morata ayrılık kararı alacak. Ayrılmamak için ilk 11 garantisi istiyor. (HT SPOR)

  • Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geliyor. (Tuttomercato)

Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe transfer haberleri

  • Fenerbahçe, Tottenham'da önlibero olarak forma giyen Malili orta saha Bissouma'yı gündemine aldı. (HT SPOR)

  • Al Hilal'in Sırp yıldızı Milinkovic Savic, Fenerbahçe'nin takibinde. (Sözcü)

  • Nice forması giyen Evann Guessand için resmi teklif yapıldı. (Yağız Sabuncuoğlu)

  • Al Nassr'ın kiralık göndermeyi düşündüğü Jhon Duran ile ilgileniliyor. (Sercan Hamzaoğlu)

  • CSKA Moskova forması giyen 19 yaşındaki orta saha Matvey Kislyak’ın durumu yakından takip ediliyor. (Doruk Tecimer)

  • Fiorentina'dan Mosie Kean golcü adayları listesinde. (Skorer)

  • Jose Mourinho, Heung-Min Son ile görüştü. Son, Fenerabahçe'ye gelmeye sıcak fakat 30 milyon euro bonservis isteniyor. Bu konu çözülürse görüşmeler ilerleyecek. (Yağız Sabuncuoğlu)

Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş transfer haberleri

  • Beşiktaş, Anguissa için Napoli'ye 13 milyon euro teklif etti. Napoli'nin beklentisi 20 milyon euro. (Area Napoli)

  • Ciro Immobile, eski takımı Lazio'ya dönmeyi hayal ediyor. (La Repubblica)

  • Genoa, Rashica'yı istiyor. Beşiktaş'ın isteği 8 milyon euro. (Sözcü)

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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