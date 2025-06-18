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Ünlü Alışveriş Devi AliExpress’in Başı Yasadışı Ürünlerle Dertte

Ünlü Alışveriş Devi AliExpress’in Başı Yasadışı Ürünlerle Dertte

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.06.2025 - 14:37

Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba’nın alışveriş sitesi AliExpress’e yönelik Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yasadışı ürün uyarısı yaptı. AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası’nın ihlal edildiğine yönelik ön bulgular olduğunu açıkladı.

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Ünlü alışveriş devi AliExpress’in yasadışı ürünlerle ilgili belirtilen yönetmeliği ihlal ettiği belirlendi.

Ünlü alışveriş devi AliExpress’in yasadışı ürünlerle ilgili belirtilen yönetmeliği ihlal ettiği belirlendi.

AB Komisyonu, AliExpress'e yasadışı ürün uyarısı yaptı. Komisyonun açıklamasında ünlü alışveriş debinin yasadışı ürünlerin yayılmasıyla ilgili riskleri değerlendirme ve azaltma yükümlülüğünü ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi. AliExpress’in içerik denetleme sistemi ile yasadışı ürün satanlara karşı uygulamada eksiklik olduğu dile getirildi.

AliExpress’in en büyük çevrimiçi platformlardan biri olduğu belirtilirken alışveriş devinin güvenlik kuralları ve sahte ürünlerin yayılmasını önlemek için adım atması gerektiği vurgulandı.

Yüksek para cezası verilebilir.

Yüksek para cezası verilebilir.

AB Komisyonu eğer bu ihlali teyit ederse AliExpress’e yüksek para cezası kesebilir. Ayrıca firmaya kurallara uyum emri gönderebilir. AB Komisyonu ihlallerin tekrar edilmesi durumunda ise AB’deki faaliyetine son veriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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