Ünlü Alışveriş Devi AliExpress’in Başı Yasadışı Ürünlerle Dertte

AB Komisyonu, AliExpress'e yasadışı ürün uyarısı yaptı. Komisyonun açıklamasında ünlü alışveriş debinin yasadışı ürünlerin yayılmasıyla ilgili riskleri değerlendirme ve azaltma yükümlülüğünü ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi. AliExpress’in içerik denetleme sistemi ile yasadışı ürün satanlara karşı uygulamada eksiklik olduğu dile getirildi.

AliExpress’in en büyük çevrimiçi platformlardan biri olduğu belirtilirken alışveriş devinin güvenlik kuralları ve sahte ürünlerin yayılmasını önlemek için adım atması gerektiği vurgulandı.