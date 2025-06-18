Ünlü Alışveriş Devi AliExpress’in Başı Yasadışı Ürünlerle Dertte
Çinli e-ticaret ve teknoloji grubu Alibaba’nın alışveriş sitesi AliExpress’e yönelik Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yasadışı ürün uyarısı yaptı. AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası’nın ihlal edildiğine yönelik ön bulgular olduğunu açıkladı.
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Ünlü alışveriş devi AliExpress’in yasadışı ürünlerle ilgili belirtilen yönetmeliği ihlal ettiği belirlendi.
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Yüksek para cezası verilebilir.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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