Arabalarda ÖTV Oranları Değişiyor: Yeni ÖTV Oranları Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Olacak
Araba alırken hep karşımıza çıkan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranlarında değişikliğe gidiliyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni vergi paketi kabul edilirse silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında olacak.
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Meclis’e yeni bir vergi paketi sunuldu. Paketin en önemli kısmı ise arabalarda uygulanan ÖTV matrahları.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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