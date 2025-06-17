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Arabalarda ÖTV Oranları Değişiyor: Yeni ÖTV Oranları Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Olacak

Arabalarda ÖTV Oranları Değişiyor: Yeni ÖTV Oranları Yüzde 80 ile Yüzde 220 Arasında Olacak

vergi ÖTV araba
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.06.2025 - 08:27

Araba alırken hep karşımıza çıkan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranlarında değişikliğe gidiliyor. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni vergi paketi kabul edilirse silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında olacak.

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Meclis’e yeni bir vergi paketi sunuldu. Paketin en önemli kısmı ise arabalarda uygulanan ÖTV matrahları.

Meclis’e yeni bir vergi paketi sunuldu. Paketin en önemli kısmı ise arabalarda uygulanan ÖTV matrahları.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan yeni vergi paketinde araçların akaryakıt türleri ve menziline göre vergilendirme yapılacak. Taşıtların, motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri itibarıyla farklı oranlar belirlenecek. 

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre alınacak ÖTV oranları, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek. Teklifle, akaryakıtla çalışan binek otomobillerde uygulanan ÖTV matrahları piyasa koşullarında oluşan fiyatları etkilemeyecek ve güncel ÖTV oranlarına uygun olacak şekilde yeniden belirlenecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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