Meclis 1 Temmuz'da Kapanıyor: En Düşük Emekli Maaşı Alanlarda Sıfır Zam Tehlikesi
TBMM’ye sunulan Torba Kanun teklifinde emekli ve memur maaşları için düzenlemeler olup olmadığı merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, teklifte yer alan maddelere değindi. TGRT Haber'de 'Bilmedikleriniz' programına katılan Karakaş, 1 Temmuz’da Meclis’in tatile gireceğini hatırlatarak beklenen zamların zora gireceğini vurguladı. Karakaş, en düşük emekli maaşı alanlarda sıfır zam tehlikesi olduğunu kaydetti.
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Torba Kanun teklifinde emekli ve memur maaşları için düzenleme var mı?
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Meclis 1 Temmuz’da kapanıyor: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak mı?
En düşük emekli maaşında sıfır zam tehlikesi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Pantolonu yamar giyer, soğan ekmek yer akp savunurlar değişen bir şey olmaz.
üfe tüfe diye evkiralarına zam yaparlar ama
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