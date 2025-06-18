Meclis 1 Temmuz'da Kapanıyor: En Düşük Emekli Maaşı Alanlarda Sıfır Zam Tehlikesi

Meclis'in 1 Temmuz'da tatile gireceğini hatırlatan Karakaş, beklenen zamların zora girebileceğini vurguladı. TGRT Haber'de 'Bilmediklerini' yayınına katılan Karakaş, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL olduğunun altını çizdi. Karakaş, ortalama olarak taban üzerinde güncelleme olduğu takdirde Haziran itibarıyla en düşük maaşın 16 bin 850 TL olacağını dile getirdi.

Karakaş, 'Bunun için hükümetin ilave bir yasa teklifi vermesi gerekiyor. Meclis 1 Temmuz’da kapanıyor. Bu tarihle birlikte zam zora girmiş olur' diye konuştu.