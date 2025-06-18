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Meclis 1 Temmuz'da Kapanıyor: En Düşük Emekli Maaşı Alanlarda Sıfır Zam Tehlikesi

Meclis 1 Temmuz'da Kapanıyor: En Düşük Emekli Maaşı Alanlarda Sıfır Zam Tehlikesi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.06.2025 - 13:01

TBMM’ye sunulan Torba Kanun teklifinde emekli ve memur maaşları için düzenlemeler olup olmadığı merak ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, teklifte yer alan maddelere değindi. TGRT Haber'de 'Bilmedikleriniz' programına katılan Karakaş, 1 Temmuz’da Meclis’in tatile gireceğini hatırlatarak beklenen zamların zora gireceğini vurguladı. Karakaş, en düşük emekli maaşı alanlarda sıfır zam tehlikesi olduğunu kaydetti.

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Torba Kanun teklifinde emekli ve memur maaşları için düzenleme var mı?

Torba Kanun teklifinde emekli ve memur maaşları için düzenleme var mı?

Kamu işçilerinin 6 aydır enflasyon altında maaş aldığını belirten İsa Karakaş, “oplu sözleşme görüşmeleri çalışanları, memurları ve emeklileri de etkileyecek. Vergi dilimleri ile ilgili bir iyileştirme olduğu zaman herkese olumlu yansıyacak. Hükümet teklifini yüzde 16 olarak veriyor. Yeniden toplanan komisyondan da bir sonuç çıkmayacak” dedi.

Meclis 1 Temmuz’da kapanıyor: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak mı?

Meclis 1 Temmuz’da kapanıyor: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak mı?

Meclis'in 1 Temmuz'da tatile gireceğini hatırlatan Karakaş, beklenen zamların zora girebileceğini vurguladı. TGRT Haber'de 'Bilmediklerini' yayınına katılan Karakaş, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL olduğunun altını çizdi. Karakaş, ortalama olarak taban üzerinde güncelleme olduğu takdirde Haziran itibarıyla en düşük maaşın 16 bin 850 TL olacağını dile getirdi.

Karakaş, 'Bunun için hükümetin ilave bir yasa teklifi vermesi gerekiyor. Meclis 1 Temmuz’da kapanıyor. Bu tarihle birlikte zam zora girmiş olur' diye konuştu.

En düşük emekli maaşında sıfır zam tehlikesi.

En düşük emekli maaşında sıfır zam tehlikesi.

Karakaş'ın değerlendirmesine göre hükümetin son kamu sözleşmeleri teklifi göz önüne alındığında mevcut taban üzerinden yüzde 16.5 zam verileceğinin kesin olmadığını söyledi. Eğer kök maaş üzerinden zam yapılırsa 12 bin 500 TL altında maaş alanlara 0 zam olabileceğini kaydetti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Berk

Pantolonu yamar giyer, soğan ekmek yer akp savunurlar değişen bir şey olmaz.

futboltopu20

üfe tüfe diye evkiralarına zam yaparlar ama

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