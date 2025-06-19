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Merkez Bankası'nın Faizi Yüzde 46'da Sabit Tutmasına Ekonomistler Ne Dedi?

Merkez Bankası'nın Faizi Yüzde 46'da Sabit Tutmasına Ekonomistler Ne Dedi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.06.2025 - 14:34

Merkez Bankası, Haziran ayı faiz kararını 19 Haziran Perşembe saat 14.00'da açıkladı. Faiz, yüzde 46'da sabit bırakıldı. TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketinde 23 ekonomistten 19'u da faizin sabit bırakılacağını öngörmüştü. Peki açıklanan karara ekonomistlerin yorumu ne oldu?

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Merkez Bankası'nın faizi yüzde 46'da sabit tutmasına ekonomistler ne dedi?

Merkez Bankası'nın faizi yüzde 46'da sabit tutmasına ekonomistler ne dedi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı faiz kararını yüzde 46'da sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın açıklamasında 'Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır' ifadeleri yer aldı.

Kararın ardından ekonomistler ve uzman isimler görüşlerini X hesaplarından paylaştı. Peki kim, ne dedi? Hadi gelin hep birlikte yorumlara bakalım👇🏻

İktisatçı Mahfi Eğilmez:

İktisatçı Mahfi Eğilmez:
twitter.com

'TCMB politika faizini de gecelik faiz oranlarını da sabit tuttu. Petrol fiyatlarının 75 USD/Varil düzeyine ulaştığı, belirsizliklerin zirve yaptığı böyle bir ortamda alınabilecek en doğru karar buydu.'

Ekonomist Emre Alkin:

Ekonomist Emre Alkin:
twitter.com

'Pabuç pahalı demiştik.. Mantıksız işlerin arasında en az mantıksız iş bu oldu.'

Finansal Piyasalar Yöneticisi İris Cibre:

Finansal Piyasalar Yöneticisi İris Cibre:
twitter.com

'TCMB Pas geçerek, politika faizini yüzde 46'da tuttu.

Merkez Bankası yüzde 1.54 beklenti altı gelen enflasyon rakamına inanmıyor mu?

Piyasaların pas geç baskısına mı yenildi?

Carry'ciye para bırakmayacağız diyerek kuru 30 günlük 2% saldı

Hem enflasyonist hem de carry yine de para kazandı

Yüksek reel getiri ile 1 yılda 28 MLR USD ek döviz talep edebilecek para yaratıldı.

1 ay 1 hafta daha yaratılmaya devam edilecek...'

Ekonomi gazetecisi Alaattin Aktaş:

Ekonomi gazetecisi Alaattin Aktaş:
twitter.com

'Faiz oranları değiştirilmedi.

-Haftalık repo ihale faiz oranı yüzde 46.

-Gecelik borç verme faiz oranı yüzde 49.

-Gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 44,5.'

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İktisatçı Hakan Kara:

İktisatçı Hakan Kara:
twitter.com

'Tahmin edilebilir para politikası iyidir.'

İktisatçı Mustafa Sönmez:

İktisatçı Mustafa Sönmez:
twitter.com

'Sürpriz yok; faiz aynı, yüzde 46 politika faizine devam'

İktisatçı Yakup Küçükkale:

İktisatçı Yakup Küçükkale:
twitter.com

'Sadece dün değil, daha önce de söylemiştik. Gerekçemiz de gayet açık: 'Haziran ayı itibariyle zaten 300bp'lık (örtük) bir faiz indirimi yapıldı!'..

Faizin an itibariyle düşük mü yüksek mi olduğunu önümüzdeki süreç gösterecek. Mevzu sadece TÜİK enflasyonundan ibaret değil. İran-İsrail savaşı (petrol fiyatları), kur hareketleri ve iç piyasa dinamikleri de belirleyici olacak. Temmuz toplantısına kadar gözlem yapmaya devam edeceğiz. ŞİMDİLİK bir miktar daha düşüşten yanayız. Ama bu ŞİMDİLİK. Yukarıda saydığımız değişkenleri takip ederek öngörümüzü elbette güncelleyeceğiz... Sevgiler...'

İktisatçı Ali Çufadar:

İktisatçı Ali Çufadar:
twitter.com

'TCMB, bizim görüşle paralel hareket etti...

🔸Yeterli likidite hep sağlanmalı.

🔸Faizler fahiş; öyle-böyle, dışsal şok olmadıkça, indirim Temmuzda başlamalı.

🔸TL kredi kısıtı kalkmalı-gevşemeli.

🔸Parasal koşulların çok sıkı olduğunu görmeliyiz.'

İktisatçı Fatih Özatay:

İktisatçı Fatih Özatay:
twitter.com

'Merkez Bankası kararı ile karmaşık ortama rağmen, para politikasının nasıl şekilleneceğine ilişkin öngörülebilirlik artıyor. Aynı zamanda siyasetin de (şimdilik) karışmadığı gösteriyor.

Keşke şimdilik diyemesek...'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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