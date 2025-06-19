Merkez Bankası'nın faizi yüzde 46'da sabit tutmasına ekonomistler ne dedi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı faiz kararını yüzde 46'da sabit bıraktı. Merkez Bankası'nın açıklamasında 'Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Bu doğrultuda, tüm para politikası araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır' ifadeleri yer aldı.

Kararın ardından ekonomistler ve uzman isimler görüşlerini X hesaplarından paylaştı. Peki kim, ne dedi? Hadi gelin hep birlikte yorumlara bakalım👇🏻