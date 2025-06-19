Merkez Bankası'nın Faizi Yüzde 46'da Sabit Tutmasına Ekonomistler Ne Dedi?
Merkez Bankası, Haziran ayı faiz kararını 19 Haziran Perşembe saat 14.00'da açıkladı. Faiz, yüzde 46'da sabit bırakıldı. TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına yönelik beklenti anketinde 23 ekonomistten 19'u da faizin sabit bırakılacağını öngörmüştü. Peki açıklanan karara ekonomistlerin yorumu ne oldu?
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Merkez Bankası'nın faizi yüzde 46'da sabit tutmasına ekonomistler ne dedi?
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İktisatçı Mahfi Eğilmez:
Ekonomist Emre Alkin:
Finansal Piyasalar Yöneticisi İris Cibre:
Ekonomi gazetecisi Alaattin Aktaş:
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İktisatçı Hakan Kara:
İktisatçı Mustafa Sönmez:
İktisatçı Yakup Küçükkale:
İktisatçı Ali Çufadar:
İktisatçı Fatih Özatay:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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