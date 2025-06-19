onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dakikası 1 Milyon Euro! NATO Tarihinde Bir İlk: Gelmiş Geçmiş En Pahalı Zirve Olacak

Dakikası 1 Milyon Euro! NATO Tarihinde Bir İlk: Gelmiş Geçmiş En Pahalı Zirve Olacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.06.2025 - 13:14

Hollanda’nın Lahey kentinde önümüzdeki hafta NATO Zirvesi düzenlenecek. Hollanda gazetesi Algemeen Dagblad (AD) zirvenin maliyetini hesapladı. Bu zirve NATO tarihine geçecek türden. Hesaplamalara göre NATO Zirvesi’nin dakikası 1 milyon euroyu aşacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

En pahalı NATO Zirvesi: Dakikası 1 milyon euro olacak.

En pahalı NATO Zirvesi: Dakikası 1 milyon euro olacak.

Hollanda’nın Lahey kentinde 25 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek NATO Zirvesi, şimdiden maliyetiyle gündem oldu. Hollanda merkezli gazete gerçekleşecek NATO Zirvesi’nin maliyetini hesapladı. Hesaplamalara göre zirvenin toplam maliyeti 183.4 milyon euroyu bulacak. Dakikalık maliyeti ise 1 milyon euroyu aşacak.

ABD Başkanı Donald Trump toplantı sayılarını azalttı.

ABD Başkanı Donald Trump toplantı sayılarını azalttı.

Önceki zirvelerde liderler üç resmi toplantı gerçekleştirmişti. Ancak bu sene sadece bir toplantı yapılacak. Bunun nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump olarak açıklandı. NATO kaynakları Trump etkisiyle toplantı sayısının azaldığını belirtti. 

2013 yılında NATO Zirvesi 81.3 milyon euroya; 2022’de zirve 50 milyon euroya mal olurken 2023’te ise 30 milyon euro harcanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın