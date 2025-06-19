Dakikası 1 Milyon Euro! NATO Tarihinde Bir İlk: Gelmiş Geçmiş En Pahalı Zirve Olacak

Önceki zirvelerde liderler üç resmi toplantı gerçekleştirmişti. Ancak bu sene sadece bir toplantı yapılacak. Bunun nedeni ise ABD Başkanı Donald Trump olarak açıklandı. NATO kaynakları Trump etkisiyle toplantı sayısının azaldığını belirtti.

2013 yılında NATO Zirvesi 81.3 milyon euroya; 2022’de zirve 50 milyon euroya mal olurken 2023’te ise 30 milyon euro harcanmıştı.