Teknoloji Devi Microsoft Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak: Sebebi Yapay Zeka!
Mart ayından bu yana yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkaran teknoloji devi Microsoft, önümüzdeki ay büyük işçi kıyımına hazırlanıyor. Yapay zekaya yatırım yapan ve bu yatırımların ardından istihdam ayarlamaları yapan Microsoft'un 228 bin çalışanı bulunuyordu. Öte yandan teknoloji devi yapay zekaya 2025 yılı için 80 milyar dolar bütçe ayırmıştı.
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Microsoft binlerce kişiyi işten çıkaracak.
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Geçen yıl Haziran ayı itibarıyla 228 bin çalışanı bulunuyordu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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