Teknoloji Devi Microsoft Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak: Sebebi Yapay Zeka!

Geçen yıl 228 bin çalışanı bulunan Microsoftun Haziran 2024’te satış ve pazarlamada 45 bin çalışanı mevcut. Ancak teknoloji devi 2025 mali yılında yapay zekaya 80 milyar dolar harcayacağını belirtti. Microsoft’un hisseleri 5 Haziran’da günlük rekorunu kırdı. Bu oran da şirketin yapay zekaya yaptığı yatırımların karşılığını aldığını gösterdi.