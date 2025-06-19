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Teknoloji Devi Microsoft Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak: Sebebi Yapay Zeka!

Teknoloji Devi Microsoft Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak: Sebebi Yapay Zeka!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.06.2025 - 09:45

Mart ayından bu yana yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkaran teknoloji devi Microsoft, önümüzdeki ay büyük işçi kıyımına hazırlanıyor. Yapay zekaya yatırım yapan ve bu yatırımların ardından istihdam ayarlamaları yapan Microsoft'un 228 bin çalışanı bulunuyordu. Öte yandan teknoloji devi yapay zekaya 2025 yılı için 80 milyar dolar bütçe ayırmıştı.

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Microsoft binlerce kişiyi işten çıkaracak.

Microsoft binlerce kişiyi işten çıkaracak.

Yapay zekaya büyük yatırımlar yapan Microsoft, binlerce kişiyi işten çıkaracak. Teknoloji devi, Temmuz ayında kesintiler yapmayı planlarken, işten çıkarmaların ağırlıklı olarak satış departmanında olması bekleniyor. Mart ayında 2 bin kişiyi işten çıkaran Microsoft, Nisan ayında ise 7 bin kişiyi çıkardı. Yapay zekaya öncelik veren Microsoft'un bu hamlesini geliştirdikçe işten çıkarmaları artırdığı gözler önüne serildi. Geçen aylardaki işten çıkarmalar, satış departmanı ve mühendislik pozisyonlarında gerçekleştirildi.

Geçen yıl Haziran ayı itibarıyla 228 bin çalışanı bulunuyordu.

Geçen yıl Haziran ayı itibarıyla 228 bin çalışanı bulunuyordu.

Geçen yıl 228 bin çalışanı bulunan Microsoftun Haziran 2024’te satış ve pazarlamada 45 bin çalışanı mevcut. Ancak teknoloji devi 2025 mali yılında yapay zekaya 80 milyar dolar harcayacağını belirtti. Microsoft’un hisseleri 5 Haziran’da günlük rekorunu kırdı. Bu oran da şirketin yapay zekaya yaptığı yatırımların karşılığını aldığını gösterdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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