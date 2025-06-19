Merkez Bankası'nın Faiz Kararına Saatler Kala Yeni Şafak'tan Mehmet Şimşek'e Gönderme
Merkez Bankası'nın mayıs ayı faiz kararı bugün (19 Haziran Perşembe) saat 14.00'te açıklanacak. Faiz kararına saatler kala Yeni Şafak gazetesi dikkat çeken bir haberle çıktı. Yeni Şafak ekonomi yönetimine seslenerek üstü kapalı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderme yaptı.
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Haberde Mayıs 2023'ten önceki ekonomi hatırlatıldı. 2023 yılında göreve Mehmet Şimşek'in gelmesi üstü kapalı hatırlatılarak "Keskin makas değişimi" ifadesi kullanıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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