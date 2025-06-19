Merkez Bankası'nın Faiz Kararına Saatler Kala Yeni Şafak'tan Mehmet Şimşek'e Gönderme

Sık sık ekonomi yönetimine üstü kapalı eleştirilerde bulunan Yeni Şafak bir kez daha Mehmet Şimşek'e göndermede bulundu. Yeni Şafak gazetesi faiz kararına saatler kala 'Güçlü faiz indirimi olmalı' başlıklı bir haberle çıktı.

Haberde, 'Beklentilerin altına gerçekleşen enflasyon verisi, Para Politikası Kurulu'na (PPK) faizlerde sembolik değil güçlü bir indirim yapması için yeterli alan açtı' denildi.

2023 yılında göreve Mehmet Şimşek'in gelmesi üstü kapalı vurgulandı. 'Keskin makas değişimi' denildi ve şöyle devam etti:

'Faizlerin yüzde 8,5 seviyesine düşürüldüğü Mayıs 2023 seçimlerinden önceki süreçte enflasyon yüzde 38 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi politikasında iki yıl önce yaşanan keskin makas değişimi sonucunda Merkez Bankası faizleri yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye çıkardı.'