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Merkez Bankası'nın Faiz Kararına Saatler Kala Yeni Şafak'tan Mehmet Şimşek'e Gönderme

Merkez Bankası'nın Faiz Kararına Saatler Kala Yeni Şafak'tan Mehmet Şimşek'e Gönderme

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.06.2025 - 08:45

Merkez Bankası'nın mayıs ayı faiz kararı bugün (19 Haziran Perşembe) saat 14.00'te açıklanacak. Faiz kararına saatler kala Yeni Şafak gazetesi dikkat çeken bir haberle çıktı. Yeni Şafak ekonomi yönetimine seslenerek üstü kapalı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gönderme yaptı.

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Haberde Mayıs 2023'ten önceki ekonomi hatırlatıldı. 2023 yılında göreve Mehmet Şimşek'in gelmesi üstü kapalı hatırlatılarak "Keskin makas değişimi" ifadesi kullanıldı.

Haberde Mayıs 2023'ten önceki ekonomi hatırlatıldı. 2023 yılında göreve Mehmet Şimşek'in gelmesi üstü kapalı hatırlatılarak "Keskin makas değişimi" ifadesi kullanıldı.

Sık sık ekonomi yönetimine üstü kapalı eleştirilerde bulunan Yeni Şafak bir kez daha Mehmet Şimşek'e göndermede bulundu. Yeni Şafak gazetesi faiz kararına saatler kala 'Güçlü faiz indirimi olmalı' başlıklı bir haberle çıktı.

Haberde, 'Beklentilerin altına gerçekleşen enflasyon verisi, Para Politikası Kurulu'na (PPK) faizlerde sembolik değil güçlü bir indirim yapması için yeterli alan açtı' denildi. 

2023 yılında göreve Mehmet Şimşek'in gelmesi üstü kapalı vurgulandı. 'Keskin makas değişimi' denildi ve şöyle devam etti:

'Faizlerin yüzde 8,5 seviyesine düşürüldüğü Mayıs 2023 seçimlerinden önceki süreçte enflasyon yüzde 38 seviyesinde bulunuyordu. Ekonomi politikasında iki yıl önce yaşanan keskin makas değişimi sonucunda Merkez Bankası faizleri yüzde 8,5’ten yüzde 50’ye çıkardı.'

"Enflasyonla mücadelede istenilen sonucu vermek bir yana..."

'Ekonominin önündeki tek engel olarak görülen yüksek faize dayalı ortodoks para politikası, enflasyonla mücadelede istenilen sonucu vermek bir yana Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Mayıs 2024’te yüzde 75,45 ile zirveyi görmesine neden oldu. Kemer sıkma politikaları uygulandığı halde Mayıs 2025 itibarıyla yüzde 35,41'e inen enflasyon, 24 ay önceki seviyelerin altına ancak gelebildi.'

"PPK, iş dünyasının beklentilerine rağmen aksi yönde hareket etti."

"PPK, iş dünyasının beklentilerine rağmen aksi yönde hareket etti."

'Döviz talebindeki sınırlı yükselişi bahane eden Merkez Bankası, birçok kesimin finansmana erişim sorunlarını görmezden geldi ve politika faizini 3,5 puan artışla yüzde 42,5'ten yüzde 46’ya çıkardı. 13 ay sonra yeniden faiz artırım yönünde karar veren Para Politikası Kurulu, iş dünyasının 'Faiz düşürülmeli' beklentilerine rağmen aksi yönde hareket etti.

İstihdamını korumakta zorlanan emek yoğun sektörler artık Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine sembolik olarak değil güçlü bir şekilde başlamasını bekliyor. Parasal sıkılaştırma esaslı program koşulları, ekonomide fren eğilimini giderek somutlaştırırken vatandaşın ve işletmelerin sırtına da ağır yük bindiriyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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