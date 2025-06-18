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Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tek Kelimelik Yanıt

Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tek Kelimelik Yanıt

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.06.2025 - 15:18

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Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bir muhabir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını sordu. Erdoğan'dan 'Söyledim ya...' yanıtı geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı, emekli aylıklarına dair soruyu yanıtlamadı.

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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı şöyle oldu👇🏻

"Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız."

"Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin grup toplantısında ekonomiyi eleştirenlere yanıt verdi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bunu 2015 yılında 290 litreye çıkardık. Bugün ise asgari ücretle tam 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında yapılacak karşılaştırmada da geçerlidir. Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde de 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu. Ama bu, her şey güllük gülistanlık demek elbette değildir. Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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