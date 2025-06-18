Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tek Kelimelik Yanıt

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Bir muhabir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını sordu. Erdoğan'dan 'Söyledim ya...' yanıtı geldi. Öte yandan Cumhurbaşkanı, emekli aylıklarına dair soruyu yanıtlamadı.
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Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı şöyle oldu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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