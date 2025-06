Asgari Ücrete Ara Zam Gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tek Kelimelik Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP’nin grup toplantısında ekonomiyi eleştirenlere yanıt verdi. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Biz bunu 2015 yılında 290 litreye çıkardık. Bugün ise asgari ücretle tam 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında yapılacak karşılaştırmada da geçerlidir. Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde de 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu. Ama bu, her şey güllük gülistanlık demek elbette değildir. Hayat pahalılığı kaynaklı her türlü sıkıntının farkındayız. Buna çözüm bulmak için başarılı bir ekonomik program uyguluyoruz.”