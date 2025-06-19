Türkiye Kavrulacak! Sıcaklık 40 Dereceye Dayanacak, Hafta Sonu Yağmur Var
Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre ülkenin pek çok kentinde sıcaklık 40 dereceye dayanacak. Sıcaklık önce kavuracak hafta sonu ise yağışı getirecek. Hafta sonu sağanak yağış var. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporu.
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Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
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Sıcaklık 40 dereceye dayanacak. İl il hava tahminleri şöyle:
Hafta sonu hava nasıl olacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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