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Türkiye Kavrulacak! Sıcaklık 40 Dereceye Dayanacak, Hafta Sonu Yağmur Var

Türkiye Kavrulacak! Sıcaklık 40 Dereceye Dayanacak, Hafta Sonu Yağmur Var

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.06.2025 - 09:19

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre ülkenin pek çok kentinde sıcaklık 40 dereceye dayanacak. Sıcaklık önce kavuracak hafta sonu ise yağışı getirecek. Hafta sonu sağanak yağış var. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporu.

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Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminine göre bugün (19 Haziran Perşembe) sıcaklıklar mevsim normali üzerinde seyredecek. Ancak Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde bugün yağmur görülecek. 

KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, 

MARMARA

Az bulutlu ve açık,

EGE

Az bulutlu ve açık,

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık,

Sıcaklık 40 dereceye dayanacak. İl il hava tahminleri şöyle:

Sıcaklık 40 dereceye dayanacak. İl il hava tahminleri şöyle:

  • BALIKESİR °C, 33°C

  • EDİRNE °C, 34°C

  • İSTANBUL °C, 30°C

  • KIRKLARELİ °C, 33°C

  • A.KARAHİSAR °C, 30°C

  • İZMİR °C, 36°C

  • MUĞLA °C, 36°C

  • UŞAK °C, 32°C

  • ADANA °C, 37°C

  • ANTALYA °C, 38°C

  • HATAY °C, 31°C

  • ISPARTA °C, 32°C

  • ANKARA °C, 31°C

  • ESKİŞEHİR °C, 32°C

  • KONYA °C, 30°C

  • SİVAS °C, 26°C

  • BOLU °C, 29°C

  • DÜZCE °C, 30°C

  • SİNOP °C, 28°C

  • ZONGULDAK °C, 25°C

  • AMASYA °C, 31°C

  • RİZE °C, 26°C

  • SAMSUN °C, 27°C

  • TRABZON °C, 24°C

  • ERZURUM °C, 25°C

  • KARS °C, 24°C

  • MALATYA °C, 34°C

  • VAN °C, 24°C

  • DİYARBAKIR °C, 38°C

  • GAZİANTEP °C, 36°C

  • MARDİN °C, 34°C

  • SİİRT °C, 36°C

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteorolojinin raporuna göre hafta sonu pek çok ilde sağanak yağış olacak. 21 Haziran Cumartesi günü Marmara’nın doğusu ile iç kesimlerde; Karadeniz’in batısında sıcaklık ortalama 27 derece olacak. Bu bölgelerde sağanak yağış hakim olacak.

22 Haziran Pazar günü ise yağış ülkenin batısından doğusuna kayacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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