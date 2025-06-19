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TEMU'da Yeni Dönem! İstanbul'a Gelen TEMU 1 Günde Kargo Teslimi Yapacak

TEMU'da Yeni Dönem! İstanbul'a Gelen TEMU 1 Günde Kargo Teslimi Yapacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.06.2025 - 10:48

Ticaret Bakanlığı, yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarının Türkiye'de temsilcilik bulundurmasını zorunlu tutmuştu. TEMU yetkilileri ile görüşen Ticaret Bakanlığı, platforma yükümlülüklerini tekrar hatırlatmış, gereğini yapmayan platformların Türkiye pazarında ticaret yapamayacağı da belirtilmişti. Bu görüşmeler üzerine TEMU Türkiye için adım attı ve İstanbul'da operasyon üssü kurmaya karar verdi. Yeni adımla birlikte '1 iş gününde teslimat' dönemi de başlamış olacak.

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TEMU, İstanbul'da operasyon üssü kuracak.

TEMU, İstanbul'da operasyon üssü kuracak.

Geçen yıl Türkiye pazarına giren ve kısa sürede hem uygun fiyat hem de geniş ürün seçeneğiyle tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği TEMU, ülke pazarına resmen giriş yaptı. Ticaret Bakanlığı, yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarına Türkiye'de temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirirken TEMU bu yükümlülüğü yerine getirecek adım attı. CNBC-e'de yer alan habere göre TEMU İstanbul'da operasyon üssü kuracak. Türk tüketiciler siparişlerin ödemesini Türkiye merkezli firma üzerinden yapacak.

TEMU 1 günde kargo teslimi yapacak.

TEMU 1 günde kargo teslimi yapacak.

Gümrük vergilerinden kaçmak için lokal depo sistemine geçiş yapan TEMU, Türkiye’de de depo kurdu. Tüketicinin platform üzerinden aldığı için artık yurt içinden gönderilecek. Bu adım teslimat süresini de hızlandıracak. 

TEMU, yeni dönemiyle birlikte İstanbul’daki operasyon üssüyle “1 iş gününde teslimat” seçeneğini de tüketicilere sunmuş olacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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