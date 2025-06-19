TEMU'da Yeni Dönem! İstanbul'a Gelen TEMU 1 Günde Kargo Teslimi Yapacak
Ticaret Bakanlığı, yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarının Türkiye'de temsilcilik bulundurmasını zorunlu tutmuştu. TEMU yetkilileri ile görüşen Ticaret Bakanlığı, platforma yükümlülüklerini tekrar hatırlatmış, gereğini yapmayan platformların Türkiye pazarında ticaret yapamayacağı da belirtilmişti. Bu görüşmeler üzerine TEMU Türkiye için adım attı ve İstanbul'da operasyon üssü kurmaya karar verdi. Yeni adımla birlikte '1 iş gününde teslimat' dönemi de başlamış olacak.
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TEMU, İstanbul'da operasyon üssü kuracak.
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TEMU 1 günde kargo teslimi yapacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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