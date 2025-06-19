TEMU'da Yeni Dönem! İstanbul'a Gelen TEMU 1 Günde Kargo Teslimi Yapacak

Geçen yıl Türkiye pazarına giren ve kısa sürede hem uygun fiyat hem de geniş ürün seçeneğiyle tüketicinin yoğun ilgi gösterdiği TEMU, ülke pazarına resmen giriş yaptı. Ticaret Bakanlığı, yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarına Türkiye'de temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirirken TEMU bu yükümlülüğü yerine getirecek adım attı. CNBC-e'de yer alan habere göre TEMU İstanbul'da operasyon üssü kuracak. Türk tüketiciler siparişlerin ödemesini Türkiye merkezli firma üzerinden yapacak.