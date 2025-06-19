Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı: Faiz Sabit Kaldı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı politika faiz kararını açıkladı. Faiz yüzde 46’da sabit bırakıldı.
Öte yandan Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 43,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Bankası Haziran 2025 faiz kararını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Merkez Bankası'nın açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın