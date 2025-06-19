onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı: Faiz Sabit Kaldı!

Merkez Bankası Haziran Ayı Faiz Kararını Açıkladı: Faiz Sabit Kaldı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.06.2025 - 14:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran ayı politika faiz kararını açıkladı. Faiz yüzde 46’da sabit bırakıldı.

Öte yandan Nisan ayında gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 350 baz puan artırılarak yüzde 43,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Merkez Bankası Haziran 2025 faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası Haziran 2025 faiz kararını açıkladı.

Nisan ayında yüzde 43,50'den yüzde 46'ya yükseltilmişti. Haziran ayı faiz kararı yüzde 46'da sabit bırakıldı.

Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49'da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5'te sabit tuttu. TCMB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

'Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 46’da sabit tutulmasına karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 49’da, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 44,5’te sabit tutmuştur.'

Merkez Bankası'nın açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

Merkez Bankası'nın açıklama metninde şu ifadeler yer aldı:

Enflasyonun ana eğilimi mayıs ayında gerilemiştir. Öncü veriler ana eğilimdeki düşüşün haziran ayında da sürdüğüne işaret etmektedir.

İkinci çeyreğe ait veriler yurt içi talebin yavaşladığını göstermektedir.

Jeopolitik gelişmelerin ve küresel ticarette artan korumacılığın dezenflasyon sürecine olası etkileri yakından takip edilmektedir.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın