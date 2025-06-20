ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail-İran Savaşına Flaş Açıklamalar
İsrail-İran çatışması devam ederken ne tutum alacağı merak konusu olan ABD Başkanı Donald Trump’tan savaşa dair açıklamalar geldi. Ateşkesi destekleyebileceğini söyleyen Trump, gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Kara saldırısına sıcak bakmadığını söyleyen Trump, 'Savaşın nasıl durdurulacağını bilmiyorum' dedi. Öte yandan Trump, ateşkes olursa destekleyebileceğini belirtti.
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İsrail’in İran’a 13 Haziran’da başlattığı hava saldırısının ardından iki ülkenin çatışması sürüyor.
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“İstediğimiz son şey İran’a Kara Kuvvetleri’ni götürmek”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Sen yardim etme gerisi kolay..Malzemesi bitsin Israil Gazzeye döner.Ama sen yardim etmezsen bile kankan Erdoganin damadi var.Baykar Israile satislarda rekor ... Devamını Gör
At yarışı mı bu sırma saç, biri iyi gidiyor biri daha az iyi? Hem vampir hem meleği oynuyor, ne alâ memleket.
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