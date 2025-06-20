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ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail-İran Savaşına Flaş Açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail-İran Savaşına Flaş Açıklamalar

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.06.2025 - 23:19

İsrail-İran çatışması devam ederken ne tutum alacağı merak konusu olan ABD Başkanı Donald Trump’tan savaşa dair açıklamalar geldi. Ateşkesi destekleyebileceğini söyleyen Trump, gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Kara saldırısına sıcak bakmadığını söyleyen Trump, 'Savaşın nasıl durdurulacağını bilmiyorum' dedi. Öte yandan Trump, ateşkes olursa destekleyebileceğini belirtti.

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İsrail’in İran’a 13 Haziran’da başlattığı hava saldırısının ardından iki ülkenin çatışması sürüyor.

İsrail’in İran’a 13 Haziran’da başlattığı hava saldırısının ardından iki ülkenin çatışması sürüyor.

İsrail’i desteklediğini her fırsatta dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, 20 Haziran Cuma günü gazetecilere savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Trump’ın açıklamalarında dikkat çeken ifadeler yer aldı. ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard’ın İran’ın nükleer silah geliştirmediğine ilişkin açıklamasının yanlış olduğunu belirten Trump, “Benim istihbarat teşkilatım yanılıyor” dedi.

“İstediğimiz son şey İran’a Kara Kuvvetleri’ni götürmek”

“İstediğimiz son şey İran’a Kara Kuvvetleri’ni götürmek”

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemenin zor olacağını belirtti. Ateşkesi destekleyebileceğini belirten Trump, İran ile konuştuğunu belirtti. Trump, “İsrail iyi gidiyor, İran daha az iyi gidiyor” diye konuştu.

Avrupa’nın İran-İsrail savaşında yardımcı olmayacağını dile getiren Trump, “İstediğimiz son şey İran’a Kara Kuvvetleri’ni götürmek” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a müdahalesi için 'Belki gerek kalmayacak' derken, öte yandan olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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SAYGIN ADAM

Sen yardim etme gerisi kolay..Malzemesi bitsin Israil Gazzeye döner.Ama sen yardim etmezsen bile kankan Erdoganin damadi var.Baykar Israile satislarda rekor ... Devamını Gör

Arwen

At yarışı mı bu sırma saç, biri iyi gidiyor biri daha az iyi? Hem vampir hem meleği oynuyor, ne alâ memleket.

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