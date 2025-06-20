ABD Başkanı Donald Trump'tan İsrail-İran Savaşına Flaş Açıklamalar

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemenin zor olacağını belirtti. Ateşkesi destekleyebileceğini belirten Trump, İran ile konuştuğunu belirtti. Trump, “İsrail iyi gidiyor, İran daha az iyi gidiyor” diye konuştu.

Avrupa’nın İran-İsrail savaşında yardımcı olmayacağını dile getiren Trump, “İstediğimiz son şey İran’a Kara Kuvvetleri’ni götürmek” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a müdahalesi için 'Belki gerek kalmayacak' derken, öte yandan olası müdahale için de İran'a en fazla iki hafta süre verdiğini belirtti.