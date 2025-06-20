Time Dergisinden Hamaney Kapağı! Saddam ve Kaddafi Kapaklarıyla Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu
ABD merkezli Time dergisi, 19 Haziran'da İran lideri Hamaney kapağıyla yayınlandı. Kapakta Hamaney’in bir kısmı yırtılmış fotoğrafı yer alırken “The New Middle East” (Yeni Orta Doğu) başlığı atıldı. Kapak sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Time dergisinin geçmiş yıllardaki Saddam ve Kaddafi kapaklarını hatırlattı.
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Time dergisinin Hamaney kapağı böyle oldu👇🏻
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Saddam ve Kaddafi de benzer tasvirlerle Time kapağında yer almıştı.
Time dergisinin X hesabından paylaştığı kapağa tepkiler art arda geldi👇🏻
"Propaganda aktive edildi."
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"İsrail'in rejim değişikliğine ihtiyacı var. Kapak şu olmalıydı"
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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