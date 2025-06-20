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Time Dergisinden Hamaney Kapağı! Saddam ve Kaddafi Kapaklarıyla Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Time Dergisinden Hamaney Kapağı! Saddam ve Kaddafi Kapaklarıyla Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.06.2025 - 22:56

ABD merkezli Time dergisi, 19 Haziran'da İran lideri Hamaney kapağıyla yayınlandı. Kapakta Hamaney’in bir kısmı yırtılmış fotoğrafı yer alırken “The New Middle East” (Yeni Orta Doğu) başlığı atıldı. Kapak sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Time dergisinin geçmiş yıllardaki Saddam ve Kaddafi kapaklarını hatırlattı.

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Time dergisinin Hamaney kapağı böyle oldu👇🏻

Time dergisinin Hamaney kapağı böyle oldu👇🏻

Derginin yeni sayısı 19 Haziran'da yayınlandı. İsrail-İran savaşı devam ederken Time, savaşa dair değerlendirme yazısına yer verdi. Kapakta 'Yeni Orta Doğu' başlığı kullanılırken savaş makalesinde 'Gözlerimizin Önünde Yeni Bir Ortadoğu Ortaya Çıkıyor' başlığı kullanıldı. 

Karl Vick imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı:

Ancak direniş ekseni neredeyse hiç direnmedi. Hizbullah, 'Siyonist varlık' en savunmasız olduğu sırada İsrail'e günde birkaç füze fırlattı. İran liderleri savaş alanını taramıştı ve yalnızca ABD silahları ve istihbaratı tarafından değil, aynı zamanda nükleer bir cephanelik tarafından da desteklenen bir rakip gördüklerinde, neden kendilerinden birine yatırım yaptıklarını hatırladılar: hayatta kalmak. İran'ı yöneten teokratik sistemin yaratıcısı Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin sözleriyle, 'Sistemin korunması en yüksek önceliktir.' Filistinlilerle dayanışma övgüye değerdi, ancak kişisel çıkar diye bir şey de var.

Gerçek şu ki, Arap dünyasının çoğu İsrail ile bir şekilde uzlaşmaya varmıştı. İsrail ile sınırı paylaşan Mısır ve Ürdün, İsrail'in elinden defalarca askeri yenilgiler aldıktan sonra onunla barış anlaşmaları imzaladılar. Körfez ülkeleri büyük ölçüde İran'a karşı ortak bir düşmanlık nedeniyle İsrail ile ittifak kurdular. İslam'ın baskın Sünni koluna ev sahipliği yapan krallıklar, İran'ı yalnızca radikal olarak değil, azınlık Şii kolunun nominal liderleri ve dolayısıyla bir rakip olarak da biliyorlar. İslam'ın kutsal mekanlarının koruyucusu olan Suudi Arabistan, dünya Müslümanlarının liderliği konusunda kendi iddiasına sahip.

Kaynak

Saddam ve Kaddafi de benzer tasvirlerle Time kapağında yer almıştı.

Saddam ve Kaddafi de benzer tasvirlerle Time kapağında yer almıştı.

Time dergisinin Hamaney kapağı tepkileri beraberinde getirdi. Derginin geçmiş yıllarda devrik liderler için de benzer kapak kullandığı görüldü. 

10 Mart 2003 tarihli dergide Saddam Hüseyin’in fotoğrafı kullanılarak “Saddam’dan Sonra Hayat” başlığına yer verilmişti. 

5 Eylül 2011 tarihli dergide ise Libya lideri Muammer Kaddafi, yüzünün yarısı silinmiş şekilde kapakta yer almış ve “Kaddafi’den Sonra Dünya” başlığı atılmıştı.

Time dergisinin X hesabından paylaştığı kapağa tepkiler art arda geldi👇🏻

Time dergisinin X hesabından paylaştığı kapağa tepkiler art arda geldi👇🏻

"Bunu daha önce görmüştüm."

"Propaganda aktive edildi."

"Propaganda aktive edildi."
twitter.com
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"İsrail'in rejim değişikliğine ihtiyacı var. Kapak şu olmalıydı"

"İsrail'in rejim değişikliğine ihtiyacı var. Kapak şu olmalıydı"
twitter.com

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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