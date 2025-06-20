Time Dergisinden Hamaney Kapağı! Saddam ve Kaddafi Kapaklarıyla Benzerliği Sosyal Medyada Gündem Oldu

Derginin yeni sayısı 19 Haziran'da yayınlandı. İsrail-İran savaşı devam ederken Time, savaşa dair değerlendirme yazısına yer verdi. Kapakta 'Yeni Orta Doğu' başlığı kullanılırken savaş makalesinde 'Gözlerimizin Önünde Yeni Bir Ortadoğu Ortaya Çıkıyor' başlığı kullanıldı.

Karl Vick imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı:

Ancak direniş ekseni neredeyse hiç direnmedi. Hizbullah, 'Siyonist varlık' en savunmasız olduğu sırada İsrail'e günde birkaç füze fırlattı. İran liderleri savaş alanını taramıştı ve yalnızca ABD silahları ve istihbaratı tarafından değil, aynı zamanda nükleer bir cephanelik tarafından da desteklenen bir rakip gördüklerinde, neden kendilerinden birine yatırım yaptıklarını hatırladılar: hayatta kalmak. İran'ı yöneten teokratik sistemin yaratıcısı Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin sözleriyle, 'Sistemin korunması en yüksek önceliktir.' Filistinlilerle dayanışma övgüye değerdi, ancak kişisel çıkar diye bir şey de var.

Gerçek şu ki, Arap dünyasının çoğu İsrail ile bir şekilde uzlaşmaya varmıştı. İsrail ile sınırı paylaşan Mısır ve Ürdün, İsrail'in elinden defalarca askeri yenilgiler aldıktan sonra onunla barış anlaşmaları imzaladılar. Körfez ülkeleri büyük ölçüde İran'a karşı ortak bir düşmanlık nedeniyle İsrail ile ittifak kurdular. İslam'ın baskın Sünni koluna ev sahipliği yapan krallıklar, İran'ı yalnızca radikal olarak değil, azınlık Şii kolunun nominal liderleri ve dolayısıyla bir rakip olarak da biliyorlar. İslam'ın kutsal mekanlarının koruyucusu olan Suudi Arabistan, dünya Müslümanlarının liderliği konusunda kendi iddiasına sahip.