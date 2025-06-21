Özgür Özel Vefat Eden Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek'i YKS'ye Götürdü

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS başladı. Üniversite hayali kuran gençler sınav için erken saatlerde okulların yolunu tuttu. Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek de sınava giren öğrencilerden biri oldu. Nehir Zeyrek’i CHP Genel Başkanı Özgür Özel sınava götürdü.
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Nehir Zeyrek'i YKS'ye Özgür Özel götürdü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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