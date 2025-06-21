Özgür Özel Vefat Eden Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek'i YKS'ye Götürdü

Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak 9 Haziran’da hayatını kaybetti. Zeyrek’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Zeyrek ile yakın dost olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu süreçte Zeyrek ailesini bir an olsun yalnız bırakmadı.

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek ise bugün YKS’de üniversite için ter döktü. Nehir Zeyrek’i sınava Özgür Özel götürdü.

Özel, önceki gün yaptığı açıklamada ““Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” ifadelerini kullanmıştı.