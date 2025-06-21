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Özgür Özel Vefat Eden Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek'i YKS'ye Götürdü

Özgür Özel Vefat Eden Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek'i YKS'ye Götürdü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.06.2025 - 10:58

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Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü YKS başladı. Üniversite hayali kuran gençler sınav için erken saatlerde okulların yolunu tuttu. Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek de sınava giren öğrencilerden biri oldu. Nehir Zeyrek’i CHP Genel Başkanı Özgür Özel sınava götürdü.

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Nehir Zeyrek'i YKS'ye Özgür Özel götürdü.

Nehir Zeyrek'i YKS'ye Özgür Özel götürdü.

Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik akımına kapılarak 9 Haziran’da hayatını kaybetti. Zeyrek’in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Zeyrek ile yakın dost olduğu bilinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu süreçte Zeyrek ailesini bir an olsun yalnız bırakmadı. 

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek ise bugün YKS’de üniversite için ter döktü. Nehir Zeyrek’i sınava Özgür Özel götürdü. 

Özel, önceki gün yaptığı açıklamada ““Şimdi Manisa’ya doğru gidiyoruz. Yarın, malum Ferdi’nin kızı Nehir’in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca, ‘Beni şimdi sınava kim götürecek?’ diyordu. Ben de söz vermiştim. ‘Merak etme, babanın yerine ben seninle sınava geleceğim’ dedim. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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