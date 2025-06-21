Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü

Erzurum'da 45 yaşındaki Kadir Canpolat ile ağabeyi M. Canpolat arasında, bilinmeyen neden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti. Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.