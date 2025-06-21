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Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Öldürüldü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.06.2025 - 14:44

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat, ağabeyi tarafından öldürüldü.

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Kadir Canpolat ve ağabeyi M. Canpolat arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.

Kadir Canpolat ve ağabeyi M. Canpolat arasında çıkan tartışma cinayetle bitti.

Erzurum'da 45 yaşındaki Kadir Canpolat ile ağabeyi M. Canpolat arasında, bilinmeyen neden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M. Canpolat, kardeşi Kadir Canpolat'a silahla ateş etti. Ağır yaralanan ve ambulansla Horasan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kadir Canpolat, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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