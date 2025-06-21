onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Kadir Canpolat Kimdir? Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Neden Öldürüldü?

Kadir Canpolat Kimdir? Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat Neden Öldürüldü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.06.2025 - 15:40

Osmanlı Ocakları ve Ocak Partisi Genel Başkanı Kadir Canpolat öldürüldü. Bu son dakika haberinin ardından Kadir Canpolat'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Kadir Canpolat Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Neden Öldürüldü?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadir Canpolat kimdir?

Kadir Canpolat kimdir?

Kadir Canpolat 1980 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde doğdu. İlk öğrenimini Erzurum Merkez Abdurrahman Şerif Beygu ilk okulunda tamamladı. Orta ve lise öğrenimi Merkez Mecidiye İmam Hatip lisesini tamamladı. İmam Hatip öğreniminde Ülkü Ocakları ve Alperen Ocaklarını benimsemeye başladı. Aynı zamanda milli görüş çizgisinde çeşitli faaliyetlere katıldı.

2005 yılında hayalinde ki Osmanlı Ocakları dergisini çıkardı.

Kadir Canpolat, Arapça, İngilizce ve Rusça bilmektedir. Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat ile evli ve 4 çocuk babasıdır.

Ocak Partisi, 2 Haziran 2023 tarihinde Kadir Canpolat tarafından kuruldu.

Kadir Canpolat nereli?

Erzurum'da doğan Canpolat, aslen Rize Hemşinli'dir.

Kadir Canpolat kaç yaşında?

Kadir Canpolat 45 yaşındadır.

Kadir Canpolat neden öldürüldü?

Kadir Canpolat neden öldürüldü?

Kadir Canpolat, 21 Haziran Cumartesi günü Erzurum'da ağabeyi M. Canpolat tarafından öldürüldü. İki kardeş arasında henüz bilinmeyen bir nedende tartışma çıktı. Tartışmadan ağabey Canpolat, silahlı ateşle kardeşi Kadir Canpolat'ı öldürdü.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın