Fatih Altaylı Yorumlayamıyor! Tutuklanan Fatih Altaylı’nın YouTube’daki Koltuğu Boş Kaldı
YouTube kanalında yaptığı bir yorum sonrasında Cumhurbaşkanı’nı tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan daha sonra da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube’daki koltuğu boş kaldı! Ekip arkadaş Emre, her gün yayınlanan programa ‘boş’ koltukla başladı ve Fatih Altaylı’nın emniyetteki ifadesini okudu. Videonun paylaşıldığı ilk saatlerde bile YouTube'daki videonun altına binlerde yorum birikti.
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YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.
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Fatih Altaylı’nın YouTube’daki koltuğu boş kaldı!
Fatih Altaylı Yorumlayamıyor isimli programı buradan izleyebilirsiniz 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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