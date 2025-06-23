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Fatih Altaylı Yorumlayamıyor! Tutuklanan Fatih Altaylı’nın YouTube’daki Koltuğu Boş Kaldı

Fatih Altaylı Yorumlayamıyor! Tutuklanan Fatih Altaylı’nın YouTube’daki Koltuğu Boş Kaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.06.2025 - 09:10 Son Güncelleme: 23.06.2025 - 09:20

YouTube kanalında yaptığı bir yorum sonrasında Cumhurbaşkanı’nı tehdit ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan daha sonra da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı’nın YouTube’daki koltuğu boş kaldı! Ekip arkadaş Emre, her gün yayınlanan programa ‘boş’ koltukla başladı ve Fatih Altaylı’nın emniyetteki ifadesini okudu. Videonun paylaşıldığı ilk saatlerde bile YouTube'daki videonun altına binlerde yorum birikti.

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YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.

YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı.

Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025’te YouTube kanalında ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği’ iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Altaylı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarıldı. 

Altaylı, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Savcılığın tutuklama talepli sevk yazısında, Altaylı’nın söz konusu yayının 26:53 ile 29:42 dakikaları arasında yaptığı konuşmaya yer verildi. Konuşmanın ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehdit suçunu oluşturduğu ve kuvvetli suç şüphesi bulunduğu’ belirtildi. Altaylı,  ‘kuvvetli suç şüphesi, mevcut delil durumu, cezanın üst sınırı’ dikkate alınarak tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

Fatih Altaylı’nın YouTube’daki koltuğu boş kaldı!

Fatih Altaylı’nın YouTube’daki koltuğu boş kaldı!

Gazeteci Fatih Altaylı’nın birlikte program yaptığı ekip arkadaşı Emre, bu kez ‘Günaydın Fatih bey’ dedi ama cevap alamadı! Fatih Altaylı’nın ‘Fatih Altaylı yorumluyor’ programı bu kez ‘Fatih Altaylı yorumlayamıyor’ olarak YouTube’dan yayınlandı ve Altaylı’nın emniyetteki ifadesi ekip arkadaşı Emre tarafından okundu.

Fatih Altaylı Yorumlayamıyor isimli programı buradan izleyebilirsiniz 👇

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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