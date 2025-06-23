İlker Canikligil ve Fatih Altaylı’nın 2023 Yılında İfade Özgürlüğüne Dair Yaptıkları Sohbet Gündeme Geldi

Gazeteci Fatih Altaylı geçtiğimiz gün “Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret” suçuyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Altaylı YouTube kanalında sürdürdüğü videolarıyla geniş bir kitleye sahipti. Videolarıyla yalnızca YouTube’da değil, tüm sosyal mecralarda gündeme gelmeyi başaran isimlerdendi.

Altaylı’nın 2023 yılında İlker Canikligil ile YouTube videolarına dair yaptığı konuşması tutuklanmasıyla yeniden gündem oldu. YouTube’da ana akıma kıyasla ifade özgürlüğü olduğunu dile getiriyordu. Gelin detaylara geçelim!