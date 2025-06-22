Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Fatih Altaylı'nın Tutuklanması ile İlgili Açıklama Geldi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Fatih Altaylı'nın tutuklanmasıyla ilgili kamuoyunda yayılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Altaylı’nın ifadelerinin tehdit kapsamında değerlendirilebileceği ve hukuki sürecin mevzuata uygun şekilde yürütüldüğü belirtildi.
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Fatih Altaylı'nın tutukluluğunun ardından DMM'den de açıklama geldi.
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"Sözlerinin ne anlama geldiği açıktır"
"Ülkemizde yargı süreçleri bağımsız mahkemeler tarafından icra edilmektedir."
Açıklama metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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