Suriye'de Gündüz Saatlerinde İki Kiliseye Saldırı Gerçekleşti

Suriye’de çatışma ve şiddet yeniden tırmanışa geçti. Hedefte bu kez kutsal mekânlar vardı. Hama’nın Kefer Baham bölgesindeki St. Eliya Kilisesi ile Şam’daki Ras Duveyla semtinde bulunan Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi, saldırıların odağı oldu. Yerel kaynaklara göre her iki saldırıda da ciddi maddi hasar meydana geldi. Saldırıları henüz üstlenen çıkmadı.