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Suriye'de Gündüz Saatlerinde İki Kiliseye Saldırı Gerçekleşti

Suriye'de Gündüz Saatlerinde İki Kiliseye Saldırı Gerçekleşti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2025 - 19:44

Suriye’de çatışma ve şiddet yeniden tırmanışa geçti. Hedefte bu kez kutsal mekânlar vardı. Hama’nın Kefer Baham bölgesindeki St. Eliya Kilisesi ile Şam’daki Ras Duveyla semtinde bulunan Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi, saldırıların odağı oldu. Yerel kaynaklara göre her iki saldırıda da ciddi maddi hasar meydana geldi. Saldırıları henüz üstlenen çıkmadı.

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İki kilise saldırıların hedefi oldu.

İki kilise saldırıların hedefi oldu.

Şam’daki saldırının bir intihar bombacısı tarafından düzenlendiği tahmin ediliyor. İlk bilgilere göre, Duveyla Mahallesi’nde yer alan Aziz İlyas Kilisesi’nde meydana gelen patlama sonucu en az 19 kişi yaşamını yitirdi, 22’den fazla kişi ise yaralandı. Olay yerinde büyük bir yıkım yaşanırken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Saldırı patlayıcı kemerle gerçekleşti.

Saldırı patlayıcı kemerle gerçekleşti.

Yerel kaynaklar, patlamanın ardından çok sayıda can kaybı, ağır yaralanma ve uzuv kaybının yaşandığını aktarıyor. Olaydan kısa süre sonra kaydedilen görüntüler, Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi’ni hedef alan saldırının yarattığı yıkımı ve dehşeti açıkça ortaya koydu. İlk incelemelere göre, saldırganın üzerindeki patlayıcı düzeneği infilak ettirdiği değerlendiriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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