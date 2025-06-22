Suriye'de Gündüz Saatlerinde İki Kiliseye Saldırı Gerçekleşti
Suriye’de çatışma ve şiddet yeniden tırmanışa geçti. Hedefte bu kez kutsal mekânlar vardı. Hama’nın Kefer Baham bölgesindeki St. Eliya Kilisesi ile Şam’daki Ras Duveyla semtinde bulunan Aziz İlyas Rum Ortodoks Kilisesi, saldırıların odağı oldu. Yerel kaynaklara göre her iki saldırıda da ciddi maddi hasar meydana geldi. Saldırıları henüz üstlenen çıkmadı.
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İki kilise saldırıların hedefi oldu.
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Saldırı patlayıcı kemerle gerçekleşti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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