ABD'nin İran'a Saldırmasının Ardından İki Ülkeden Karşılıklı Tehditler Var

Arakçi, 'Şu ana kadar ihlal etmedikleri hiçbir kırmızı çizgi yok. En sonu ve en tehlikelisi ise dün akşam gerçekleşti. Son derece önemli bir kırmızı çizgiyi geçmiş oldular bir nükleer tesise saldırarak. Ben artık diplomasi için geriye ne kadar alan kaldı bilmiyorum.' dedi.