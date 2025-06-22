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ABD'nin İran'a Saldırmasının Ardından İki Ülkeden Karşılıklı Tehditler Var

ABD'nin İran'a Saldırmasının Ardından İki Ülkeden Karşılıklı Tehditler Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.06.2025 - 18:29

Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükseldi. ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Tahran yönetimi, 'meşru müdafaa hakkımızı kullanabiliriz' açıklaması yaptı. İki ülkenin dışişleri bakanları ise peş peşe gelen açıklamalarla karşılıklı tehditlerde bulundu. Bölgedeki gerilim diplomatik yollarla düşürülmeye çalışılırken, yeni bir çatışma riski endişeleri artırıyor. Washington ve Tahran arasındaki bu sert söylemler, uluslararası kamuoyunun dikkatini bölgeye çevirdi.

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ABD saldırısından sonra İran'dan sert açıklamalar geldi.

ABD saldırısından sonra İran'dan sert açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanı Arakçi, meşru müdafa haklarını kullanabileceklerini söyledi. Arakçi, 'ABD süreci bombalıyor' diyerek bu şekilde görüşmelerin yürütülemeyeceğini savundu.

ABD'nin tehdidi ise daha sertti.

ABD'nin tehdidi ise daha sertti.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'ın Hürmüz boğazını kapatarak bir petrol krizine neden olma ihtimaline değinerek 'İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlaması ve kapatması, kendi sonlarını getirecek intihara eşdeğer bir hamle olur. Tüm dünya İran'ın peşine düşer.' dedi.

Arakçi, Putin'le görüşmeden önce ABD'ye tehditlerini sürdürdü.

Arakçi, Putin'le görüşmeden önce ABD'ye tehditlerini sürdürdü.

Arakçi, 'Şu ana kadar ihlal etmedikleri hiçbir kırmızı çizgi yok. En sonu ve en tehlikelisi ise dün akşam gerçekleşti. Son derece önemli bir kırmızı çizgiyi geçmiş oldular bir nükleer tesise saldırarak. Ben artık diplomasi için geriye ne kadar alan kaldı bilmiyorum.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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