ABD'nin İran'a Saldırmasının Ardından İki Ülkeden Karşılıklı Tehditler Var
Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükseldi. ABD'nin İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırının ardından Tahran yönetimi, 'meşru müdafaa hakkımızı kullanabiliriz' açıklaması yaptı. İki ülkenin dışişleri bakanları ise peş peşe gelen açıklamalarla karşılıklı tehditlerde bulundu. Bölgedeki gerilim diplomatik yollarla düşürülmeye çalışılırken, yeni bir çatışma riski endişeleri artırıyor. Washington ve Tahran arasındaki bu sert söylemler, uluslararası kamuoyunun dikkatini bölgeye çevirdi.
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ABD saldırısından sonra İran'dan sert açıklamalar geldi.
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ABD'nin tehdidi ise daha sertti.
Arakçi, Putin'le görüşmeden önce ABD'ye tehditlerini sürdürdü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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