ABD'nin İranı Vurduğu B-2 Spirit ve B-21 Raider Savaş Uçaklarının Özellikleri Neler?
ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığı son dönemde yeniden gündeme gelirken, İran’a yönelik düzenlenen son saldırıda kullanılan savaş uçakları gündem oldu. Özellikle radar sistemlerinden kaçma kabiliyetiyle bilinen B-2 Spirit ile ABD’nin yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, bu operasyonun en kritik unsurları arasında yer aldı. Peki bu iki savaş uçağını dünyanın geri kalanından ayıran teknik özellikler neler? Stratejik olarak nasıl bir önem taşıyor?
Gelin, cevaplarını beraber öğrenelim...
Kaynak: AirForce
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B-2 Spirit Uçağı Nedir?
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B-2 Spirit’in en dikkat çekici özelliği radar sistemlerinden neredeyse tamamen kaçabilen “stealth” yani görünmezlik teknolojisidir.
B-2 Spirit Teknik Özellikleri
B-21 Raider da ABD’nin yeni nesil stratejik “görünmez” bombardıman uçağı. Bu uçak, B‑2 Spirit’in bir üst modeli olarak geliştirildi.
B-21 Raider'ın Test ve İmalat Süreci
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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