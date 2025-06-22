ABD'nin İranı Vurduğu B-2 Spirit ve B-21 Raider Savaş Uçaklarının Özellikleri Neler?

Uçak, iki kişilik mürettebatla (bir pilot ve bir görev subayı) çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Uçuş menzili yaklaşık 11.000 kilometredir ve havada yakıt ikmali yapılması hâlinde bu menzil çok daha fazla uzatılabilir. Uçak; GPS güdümlü bombalar, konvansiyonel mühimmatlar ve nükleer başlıklar dahil olmak üzere çok geniş bir mühimmat yelpazesini taşıma kapasitesine sahiptir. İç silah bölmeleri sayesinde dışarıdan silah görünmez, bu da gizliliğini korur.

Her biri yaklaşık 60 milyon dolar olan motorları dahil, B-2'nin toplam üretim maliyeti uçak başına 2 milyar dolar civarına ulaşmıştır. Yalnızca 21 adet üretilmiş, bunlardan biri 2008’de yaşanan bir kazada kaybedilmiştir. Kalan uçaklar halen aktif görevde olup Missouri’deki Whiteman Hava Üssü'nde konuşlandırılmıştır.

Günümüzde B-2 Spirit, ABD’nin küresel gücünün simgelerinden biri olarak kabul edilir. Özellikle yüksek güvenlikli hedeflere sürpriz saldırılar düzenlemek amacıyla kullanılır. Her ne kadar yerini alacak yeni nesil B-21 Raider geliştiriliyor olsa da, B-2’ler hâlen ABD Hava Kuvvetleri'nin en prestijli platformlarından biridir.