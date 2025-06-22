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ABD'nin İranı Vurduğu B-2 Spirit ve B-21 Raider Savaş Uçaklarının Özellikleri Neler?

ABD'nin İranı Vurduğu B-2 Spirit ve B-21 Raider Savaş Uçaklarının Özellikleri Neler?

Amerika Birleşik Devletleri Savaş
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.06.2025 - 17:33

ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığı son dönemde yeniden gündeme gelirken, İran’a yönelik düzenlenen son saldırıda kullanılan savaş uçakları gündem oldu. Özellikle radar sistemlerinden kaçma kabiliyetiyle bilinen B-2 Spirit ile ABD’nin yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, bu operasyonun en kritik unsurları arasında yer aldı. Peki bu iki savaş uçağını dünyanın geri kalanından ayıran teknik özellikler neler? Stratejik olarak nasıl bir önem taşıyor?

Gelin, cevaplarını beraber öğrenelim...

Kaynak: AirForce

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B-2 Spirit Uçağı Nedir?

B-2 Spirit Uçağı Nedir?

B-2 Spirit, ABD’nin “hayalet teknolojisi”yle donatılmış, düşük radar görünürlüğüne sahip stratejik bir bombardıman uçağıdır. Soğuk Savaş döneminin sonlarında geliştirilen bu uçak, nükleer caydırıcılığı artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Geliştirme süreci oldukça gizli yürütülmüş, 1988'de kamuoyuna tanıtılmıştır.

1989 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ve 1997 yılında aktif olarak hizmete girmiştir. Proje, Northrop Grumman liderliğinde Boeing ve diğer bazı savunma sanayii firmalarının ortaklığıyla yürütülmüştür.

B-2 Spirit’in en dikkat çekici özelliği radar sistemlerinden neredeyse tamamen kaçabilen “stealth” yani görünmezlik teknolojisidir.

B-2 Spirit’in en dikkat çekici özelliği radar sistemlerinden neredeyse tamamen kaçabilen “stealth” yani görünmezlik teknolojisidir.

Uçağın özel yapısı, düz hatlı ve keskin kenarlı tasarımı sayesinde radar dalgalarını yansıtmaz, bu da ona düşman hava sahasında fark edilmeden uzun süre görev yapabilme avantajı sunar. Bu tasarım aynı zamanda aerodinamik verimliliği artırırken, uçuş esnasında ısı izini de minimuma indirir.

B-2 Spirit Teknik Özellikleri

B-2 Spirit Teknik Özellikleri

Uçak, iki kişilik mürettebatla (bir pilot ve bir görev subayı) çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Uçuş menzili yaklaşık 11.000 kilometredir ve havada yakıt ikmali yapılması hâlinde bu menzil çok daha fazla uzatılabilir. Uçak; GPS güdümlü bombalar, konvansiyonel mühimmatlar ve nükleer başlıklar dahil olmak üzere çok geniş bir mühimmat yelpazesini taşıma kapasitesine sahiptir. İç silah bölmeleri sayesinde dışarıdan silah görünmez, bu da gizliliğini korur.

Her biri yaklaşık 60 milyon dolar olan motorları dahil, B-2'nin toplam üretim maliyeti uçak başına 2 milyar dolar civarına ulaşmıştır. Yalnızca 21 adet üretilmiş, bunlardan biri 2008’de yaşanan bir kazada kaybedilmiştir. Kalan uçaklar halen aktif görevde olup Missouri’deki Whiteman Hava Üssü'nde konuşlandırılmıştır.

Günümüzde B-2 Spirit, ABD’nin küresel gücünün simgelerinden biri olarak kabul edilir. Özellikle yüksek güvenlikli hedeflere sürpriz saldırılar düzenlemek amacıyla kullanılır. Her ne kadar yerini alacak yeni nesil B-21 Raider geliştiriliyor olsa da, B-2’ler hâlen ABD Hava Kuvvetleri'nin en prestijli platformlarından biridir.

B-21 Raider da ABD’nin yeni nesil stratejik “görünmez” bombardıman uçağı. Bu uçak, B‑2 Spirit’in bir üst modeli olarak geliştirildi.

B-21 Raider da ABD’nin yeni nesil stratejik “görünmez” bombardıman uçağı. Bu uçak, B‑2 Spirit’in bir üst modeli olarak geliştirildi.

“Stealth-first” yani radar ve kızılötesi iz azaltımı öncelikli bir tasarım felsefesiyle şekillendirildi. Karbon ve kompozit malzemelerin yanı sıra gövdesine entegre radar emici kaplamalar sayesinde, modern hava savunma sistemlerinden neredeyse gizlenebilmek için optimize edildi.

B-21 Raider Kapasitesi ve Sistemi

B‑21 hem nükleer hem de konvansiyonel mühimmat taşıma kapasitesine sahip. Silah kısmı bomba içine saklı; yani dışarıdan fark edilmesi zor. Açık sistem mimarisi, yazılım güncellemeleriyle sürekli iyileştirilebilmesini sağlıyor. Aynı zamanda hem insanlı hem insansız (M/MUM) operasyonlara uygun şekilde planlanıyor.

B-21 Raider'ın Test ve İmalat Süreci

B-21 Raider'ın Test ve İmalat Süreci

2015'te başlatılan programın üretimini Northrop Grumman yürütüyor. İlk uçak 2 Aralık 2022'de resmi tanıtıldı ve 10 Kasım 2023’te ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Şubat 2024'te düşük üretim skalasına geçildi ve yaklaşık 6 uçak çeşitli test aşamalarında. Hedef, her hafta iki test uçuşu düzenleyebilmek.

Kısacası B‑21 Raider, B‑2’den miras aldığı uçuş kabiliyetleriyle radar görünmezliğini birleştirerek stratejik bombardıman yeteneğini yükseltiyor. Geleceğin teyakkuz bombardıman uçağı olarak, ABD Hava Kuvvetleri'nin en çarpıcı parça kodlarından biri haline gelmiş durumda.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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