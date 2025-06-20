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Telegram Kurucusu Pavel Durov, 100’den Fazla Biyolojik Çocuğuna Servetini Bırakacağını Açıkladı!

Telegram Kurucusu Pavel Durov, 100’den Fazla Biyolojik Çocuğuna Servetini Bırakacağını Açıkladı!

Telegram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.06.2025 - 01:39

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, yaptığı açıklamayla kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Durov, 13,9 milyar dolarlık servetini biyolojik babası olduğu 100’den fazla çocuğa bırakmayı planladığını duyurdu. Çocuklarının çoğunun sperm donörlüğü yoluyla dünyaya geldiğini belirten Durov, mirasın 30 yıl boyunca erişime kapalı olacağını ifade etti. Bu kararın ardında ise çocuklarının bağımsız bireyler olarak yetişmesini istemesi yatıyor.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
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Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın gizemli kurucusu Pavel Durov, yine olay bir açıklamayla gündemde.

Anlık mesajlaşma uygulaması Telegram’ın gizemli kurucusu Pavel Durov, yine olay bir açıklamayla gündemde.

13,9 milyar dolarlık servetini biyolojik olarak babası olduğu 100’den fazla çocuğa miras bırakacağını söyleyen Durov, dünyada eşi benzeri az görülen bir vasiyet hazırlığında.

Fransız dergisi Le Point’e verdiği röportajda şaşırtıcı açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki Rus milyarder, üç farklı partnerden altı çocuğu olduğunu, ayrıca sperm donörlüğü sayesinde 12 farklı ülkede 100’den fazla çocuğun da biyolojik babası olduğunu söyledi.

Fransız dergisi Le Point’e verdiği röportajda şaşırtıcı açıklamalarda bulunan 40 yaşındaki Rus milyarder, üç farklı partnerden altı çocuğu olduğunu, ayrıca sperm donörlüğü sayesinde 12 farklı ülkede 100’den fazla çocuğun da biyolojik babası olduğunu söyledi.

'Hepsi benim çocuklarım ve hepsi aynı haklara sahip olacak. Ben öldükten sonra birbirlerini hırpalamalarını istemiyorum.'

"Normal insanlar gibi yaşamalarını, hayatı tek başlarına kurmalarını, banka hesaplarına bağımlı olmamalarını istiyorum."

"Normal insanlar gibi yaşamalarını, hayatı tek başlarına kurmalarını, banka hesaplarına bağımlı olmamalarını istiyorum."

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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