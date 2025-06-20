Tüm Enerjinizi Öldürüyor: Yatak Odanızda Bulundurmamanız Gereken 4 Eşya
Kaynak: https://nypost.com/2025/06/19/lifesty...
Feng Shui, yaşam alanlarımızdaki enerjiyi dengelemeyi amaçlayan kadim bir Çin felsefesidir. Bu yaklaşıma göre bazı eşyalar, özellikle yatak odasında bulunduğunda hem ruhsal hem de fiziksel dengemizi olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, daha huzurlu ve sağlıklı bir yaşam için bazı eşyaların yatak odasından uzak tutulması gerektiğini belirtiyor.
İşte o eşyalar...
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Çiçekler her ne kadar romantik ve estetik görünse de, feng shui'ye göre çiftlerin yatak odasında canlı çiçek bulundurmak ilişkiyi olumsuz etkileyebilir.
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Birçok kişinin yatak odasında konfor gereği bulundurduğu çöp kutuları, sanılanın aksine olumlu bir katkı sağlamıyor.
Yatak başında saklanan ilaç kutuları ya da tıbbi belgeler de feng shui açısından uygun değil.
Keskin metal objeler, özellikle yatak başında tutulan makas ya da tırnak makası gibi eşyalar enerjik bütünlüğü bozabilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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