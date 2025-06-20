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Sadece Güneşlenmek İstemişti: Güneş Kremi Sürmeyi Unuttuğu İçin Tatili Adeta Cehenneme Döndü!

Sadece Güneşlenmek İstemişti: Güneş Kremi Sürmeyi Unuttuğu İçin Tatili Adeta Cehenneme Döndü!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.06.2025 - 18:36

Geçtiğimiz günlerde Brandy isimli bir kadın, yaz aylarının tadını çıkarırken hayatının pişmanlığını yaşadı. Uzmanlar, güneş kreminin önemini uzun zamandan beri vurgularken güneş kremi sürmeyi unutan Brandy'nin yaşadıkları adeta ibretlik diyebileceğimiz cinsten.

Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/354...
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Birçoğumuz sezonu açtık. Yaz tatilini yaz tatili yapan en büyük şeylerden bir tanesi de şezlongda tatlı tatlı güneşlenmek. Güneşlenirken kremlenmeyi de unutmamalıyız tabii.

Fakat Brandy isimli bir kadın o kadar şanslı değildi. Güneşlenmek için şezlonga uzandı, birkaç saat sonra hayatının kabusunu yaşadı.

Fakat Brandy isimli bir kadın o kadar şanslı değildi. Güneşlenmek için şezlonga uzandı, birkaç saat sonra hayatının kabusunu yaşadı.

Güneş koruyucu sürmeden sahilde uzanan Brandy, yüzü o kadar şişti ki, sosyal medyada “eşek arısı sokmuş köpek gibi” benzetmeleriyle gündeme geldi.

İlk gün biraz güneşlendiğini dile getiren Brandy, birkaç saat içinde yüzünde kızarıklıklar ve minik kabarcıklar oluştuğunu söyledi.

İlk gün biraz güneşlendiğini dile getiren Brandy, birkaç saat içinde yüzünde kızarıklıklar ve minik kabarcıklar oluştuğunu söyledi.

Ancak ertesi sabah uyandığında göz kapaklarını dahi açamıyordu. Üçüncü gün ise durumu kritik bir hal aldı. Doktor otele çağrıldı, enjeksiyon ve kremle müdahale edildi.

“Dürüst olmak gerekirse güneş kremi sürmediğim için tamamen benim hatam. Ama hayatım boyunca hiç kullanmamıştım… Artık her gün kullanıyorum"

“Dürüst olmak gerekirse güneş kremi sürmediğim için tamamen benim hatam. Ama hayatım boyunca hiç kullanmamıştım… Artık her gün kullanıyorum"

TikTok’ta 1.6 milyon izlenmeye ulaşan hikayesi büyük ilgi gördü. Ancak olumlu yorumların yanında, birçok kişi Brandy’yi 'sorumsuz' davranmakla suçladı.

Kendisi ise olaydan sonra hem cildini hem sağlığını daha ciddiye almaya başladığını ve bu deneyimin kendisi için önemli bir ders olduğunu söylüyor.

Kendisi ise olaydan sonra hem cildini hem sağlığını daha ciddiye almaya başladığını ve bu deneyimin kendisi için önemli bir ders olduğunu söylüyor.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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