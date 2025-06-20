Sadece Güneşlenmek İstemişti: Güneş Kremi Sürmeyi Unuttuğu İçin Tatili Adeta Cehenneme Döndü!
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/354...
Geçtiğimiz günlerde Brandy isimli bir kadın, yaz aylarının tadını çıkarırken hayatının pişmanlığını yaşadı. Uzmanlar, güneş kreminin önemini uzun zamandan beri vurgularken güneş kremi sürmeyi unutan Brandy'nin yaşadıkları adeta ibretlik diyebileceğimiz cinsten.
Gelin, detaylara hep birlikte bakalım...
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Fakat Brandy isimli bir kadın o kadar şanslı değildi. Güneşlenmek için şezlonga uzandı, birkaç saat sonra hayatının kabusunu yaşadı.
İlk gün biraz güneşlendiğini dile getiren Brandy, birkaç saat içinde yüzünde kızarıklıklar ve minik kabarcıklar oluştuğunu söyledi.
“Dürüst olmak gerekirse güneş kremi sürmediğim için tamamen benim hatam. Ama hayatım boyunca hiç kullanmamıştım… Artık her gün kullanıyorum"
Kendisi ise olaydan sonra hem cildini hem sağlığını daha ciddiye almaya başladığını ve bu deneyimin kendisi için önemli bir ders olduğunu söylüyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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