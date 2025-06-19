Sohbetlerin Aranan İsmi Olacaksınız: Arkadaş Ortamında Satabileceğiniz 15 Şaşırtıcı Bilgi

Yapay zekalar kod yazıyor, şiir yazıyor, resim çiziyor ama klasik bir duvar saatine bakınca ne saat olduğunu anlayamıyorlar. Bunu fark ettiğinizde insan beyninin ne kadar etkileyici çalıştığını daha iyi kavrıyorsunuz. Çünkü insanlar küçük yaşlarda bu becerileri edinirken, yapay zeka halen çırak seviyesinde. Takvim yapraklarında gün bulmak ya da saatin kaç olduğunu söylemek, bizim için gündelik ama onlar için hala karmaşık bir iş. Yeni araştırmalar da bu şaşırtıcı zayıflığı net şekilde ortaya koydu.