onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otoyol Tabelalarında Gördüğümüz Renkler ve Kodlar Ne Anlama Geliyor?

Otoyol Tabelalarında Gördüğümüz Renkler ve Kodlar Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.06.2025 - 15:40

Araba kullanırken yol üzerindeki tabelalara hiç dikkatli baktınız mı? Renkleri neden farklı, harf ve sayı kombinasyonları neye göre düzenleniyor, hiç düşündünüz mü? Özellikle uzun yolculuklarda bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmek çok önemli. Çünkü tabelaların dili sadece yön göstermez; ücretli mi ücretsiz mi, turistik mi tehlikeli mi, hepsini aslında bu renklerden anlayabiliyoruz. Haydi gelin, yol üstündeki bu renkli işaretlerin şifresini birlikte çözelim.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mavi zeminli tabelalar, Türkiye’de en çok karşımıza çıkan işaret türlerinden biri.

Mavi zeminli tabelalar, Türkiye’de en çok karşımıza çıkan işaret türlerinden biri.

Bu tabelalar ücretsiz olan devlet yollarını simgeliyor. Eski ismiyle E-5, günümüzde D-100 gibi kodlarla gördüğümüz bu yollar, şehir içi ve şehirlerarası bağlantılar açısından oldukça önemli.

Mavi tabelalar, sürücülere güzergah boyunca yön verirken hangi yolun devlet kontrolünde ve ücretsiz olduğunu da haber verir. Uzun mesafeli yolculuklarda bütçeyi düşünenler için de bu tabelalar adeta yol gösterici niteliğinde.

Eğer otoyolda ilerlerken tabelalar bir anda yeşile dönüyorsa, artık ücretli otoban sistemine girdiğinizi anlayabilirsiniz.

Eğer otoyolda ilerlerken tabelalar bir anda yeşile dönüyorsa, artık ücretli otoban sistemine girdiğinizi anlayabilirsiniz.

Bu yollar hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlar ama belirli noktalarda ücretlendirme yapılır. Yeşil zeminli tabelalar sayesinde sürücü, hangi çıkıştan nereye ulaşacağını, kaç kilometre kaldığını veya hangi güzergaha bağlanacağını rahatlıkla anlayabilir.

Kahverengi zeminli tabelalar ise turistik ya da tarihi bir yere yaklaştığınızı haber verir. Bir müze, ören yeri, doğal park ya da kültürel alan olabilir.

O- ve D- ile başlayan kodlar neye göre veriliyor?

O- ve D- ile başlayan kodlar neye göre veriliyor?

Tabelalarda gördüğümüz O- ve D- kodları aslında yolun yapısını açıklar. O-1, O-3 gibi tek haneli otoyol kodları büyük şehirleri birbirine bağlayan ana güzergahlardır. O-30 ya da O-20 gibi çift haneliler ise daha çok çevre yollarında karşımıza çıkar. D-100, D-200 gibi kodlar doğu-batı yönünde ilerleyen devlet yollarını gösterirken; D-650 gibi sayılar kuzeyden güneye giden rotalara işaret eder. D-675 ya da D-020 gibi bağlantı yolları ise iki ana güzergahı birbirine bağlayan kısa yolları temsil eder.

Yolda karşımıza çıkan her tabelanın bir dili var. Renkleri ve kodları doğru okuyarak sadece nereye gittiğimizi değil, nasıl bir yoldan geçtiğimizi de anlayabiliriz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın