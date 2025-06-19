Otoyol Tabelalarında Gördüğümüz Renkler ve Kodlar Ne Anlama Geliyor?

Bu yollar hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlar ama belirli noktalarda ücretlendirme yapılır. Yeşil zeminli tabelalar sayesinde sürücü, hangi çıkıştan nereye ulaşacağını, kaç kilometre kaldığını veya hangi güzergaha bağlanacağını rahatlıkla anlayabilir.

Kahverengi zeminli tabelalar ise turistik ya da tarihi bir yere yaklaştığınızı haber verir. Bir müze, ören yeri, doğal park ya da kültürel alan olabilir.