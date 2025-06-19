Otoyol Tabelalarında Gördüğümüz Renkler ve Kodlar Ne Anlama Geliyor?
Araba kullanırken yol üzerindeki tabelalara hiç dikkatli baktınız mı? Renkleri neden farklı, harf ve sayı kombinasyonları neye göre düzenleniyor, hiç düşündünüz mü? Özellikle uzun yolculuklarda bu işaretlerin ne anlama geldiğini bilmek çok önemli. Çünkü tabelaların dili sadece yön göstermez; ücretli mi ücretsiz mi, turistik mi tehlikeli mi, hepsini aslında bu renklerden anlayabiliyoruz. Haydi gelin, yol üstündeki bu renkli işaretlerin şifresini birlikte çözelim.
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Mavi zeminli tabelalar, Türkiye’de en çok karşımıza çıkan işaret türlerinden biri.
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Eğer otoyolda ilerlerken tabelalar bir anda yeşile dönüyorsa, artık ücretli otoban sistemine girdiğinizi anlayabilirsiniz.
O- ve D- ile başlayan kodlar neye göre veriliyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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