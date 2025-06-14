Japonya'da Evliliğinizi Ya da İişkinizi Bitirmek İçin Kullanılan Garip Hizmet: Wakaresaseya
Japonya'da bir ilişkiyi bitirmek istiyorsanız, bunu sizin yerinize profesyonelce yapacak birini tutabiliyorsunuz. Evet, kulağa film sahnesi gibi geliyor ama tamamen gerçek. 'Wakaresaseya' adı verilen bu hizmet, ilişkileri planlı şekilde sona erdirme üzerine kurulu. Üstelik bu işi yapanlar bir değil, yüzlerce farklı ajans çatısı altında çalışıyor.
Gelin, detaylara beraber göz atalım!
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Wakaresaseya, Japonya’da "ayırma hizmetleri" sunan özel ajanslara verilen isim.
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2010 yılında Japonya, bu hizmetlerin ne kadar ileri gidebileceğini gösteren korkunç bir olayla sarsıldı.
Wakaresaseya hizmetleri sıradan bir dedektif hizmeti gibi ucuz değil.
Japon toplumunda boşanma hala ciddi bir tabu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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