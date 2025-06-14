Japonya'da Evliliğinizi Ya da İişkinizi Bitirmek İçin Kullanılan Garip Hizmet: Wakaresaseya

Bu firmalar, eşinizin ya da sevgilinizin ilişkisini bitirmek için profesyonel planlar yapıyor. Hedef kişiyi baştan çıkaracak bir ajanla tanıştırıyorlar, ardından elde ettikleri kanıtlarla süreci yönlendiriyorlar.

Bazı durumlarda, boşanma sürecinde kullanılacak fotoğraf ya da mesajlar da toplanıyor. Hatta bazı müşteriler, eşini kendisinden ayırmak için böyle bir hizmeti tercih ediyor. Yani bu hizmet terk edileni değil, ayrılmak isteyen ama cesaret edemeyeni de hedefliyor.