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Japonya'da Evliliğinizi Ya da İişkinizi Bitirmek İçin Kullanılan Garip Hizmet: Wakaresaseya

Japonya'da Evliliğinizi Ya da İişkinizi Bitirmek İçin Kullanılan Garip Hizmet: Wakaresaseya

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.06.2025 - 10:41

Japonya'da bir ilişkiyi bitirmek istiyorsanız, bunu sizin yerinize profesyonelce yapacak birini tutabiliyorsunuz. Evet, kulağa film sahnesi gibi geliyor ama tamamen gerçek. 'Wakaresaseya' adı verilen bu hizmet, ilişkileri planlı şekilde sona erdirme üzerine kurulu. Üstelik bu işi yapanlar bir değil, yüzlerce farklı ajans çatısı altında çalışıyor.

Gelin, detaylara beraber göz atalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

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Wakaresaseya, Japonya’da "ayırma hizmetleri" sunan özel ajanslara verilen isim.

Wakaresaseya, Japonya’da "ayırma hizmetleri" sunan özel ajanslara verilen isim.

Bu firmalar, eşinizin ya da sevgilinizin ilişkisini bitirmek için profesyonel planlar yapıyor. Hedef kişiyi baştan çıkaracak bir ajanla tanıştırıyorlar, ardından elde ettikleri kanıtlarla süreci yönlendiriyorlar.

Bazı durumlarda, boşanma sürecinde kullanılacak fotoğraf ya da mesajlar da toplanıyor. Hatta bazı müşteriler, eşini kendisinden ayırmak için böyle bir hizmeti tercih ediyor. Yani bu hizmet terk edileni değil, ayrılmak isteyen ama cesaret edemeyeni de hedefliyor.

2010 yılında Japonya, bu hizmetlerin ne kadar ileri gidebileceğini gösteren korkunç bir olayla sarsıldı.

2010 yılında Japonya, bu hizmetlerin ne kadar ileri gidebileceğini gösteren korkunç bir olayla sarsıldı.

Bir adam, eşinden boşanmak için bir wakaresaseya ajanı tuttu. Ajan, eşiyle ilişki yaşamaya başladı ancak işler kontrolden çıktı. Kadın, gerçeği öğrendiğinde ilişkiyi bitirmek istedi. Ancak adam kadını boğarak öldürdü. Sonuç? 15 yıl hapis cezası ve kamuoyunda büyük bir infial...Bu olaydan sonra sektörde düzenlemeler yapılmaya çalışılsa da hala birçok firma ruhsatsız şekilde faaliyet gösteriyor.

Wakaresaseya hizmetleri sıradan bir dedektif hizmeti gibi ucuz değil.

Wakaresaseya hizmetleri sıradan bir dedektif hizmeti gibi ucuz değil.

Basit bir plan için 400 bin yen (yaklaşık 3 bin dolar), daha karmaşık operasyonlar içinse 20 milyon yene (yaklaşık 145 bin dolar) kadar fiyatlar isteniyor. Örneğin, bir adam platonik olarak aşık olduğu kadının evliliğini bitirmek için bir ajansa 4 milyon yen (yaklaşık 28 bin dolar) ödedi. 

Ajans, kadının eşiyle ilgili uygunsuz görüntüler toplayacağını ve sonuç garantisi verdiğini söyledi. Ancak aylar geçmesine rağmen hiçbir gelişme olmadı. Adam delil isteyince ajans iletişimi kesti, telefonlar kapatıldı, site silindi. Mağdur dava açtı ama sonuç alamadı.

Japon toplumunda boşanma hala ciddi bir tabu.

Japon toplumunda boşanma hala ciddi bir tabu.

Özellikle karşı taraf boşanmayı kabul etmiyorsa süreç oldukça uzayabiliyor. Bu gibi durumlarda wakaresaseya, bir nevi dolaylı çözüm olarak görülüyor. Eşini ya da sevgilisini terk edemeyenler, ilişkinin bitmesi için üçüncü kişileri devreye sokuyor. 

Ayrıca sadakatsizlik kanıtlandığında tazminat talep edilebildiği için bu hizmeti kullananlar finansal kazanç da hedefliyor. Sektörün bu kadar pahalı olmasına rağmen hala müşteri bulması da bundan kaynaklanıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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