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Bunun Bile Sektörü Var: Japonya'da Araba Kiralar Gibi Aile Kiralayabileceğiniz Dev Hizmet

Bunun Bile Sektörü Var: Japonya'da Araba Kiralar Gibi Aile Kiralayabileceğiniz Dev Hizmet

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.06.2025 - 12:21

Japonya'da her geçen yıl yalnız yaşayan insan sayısı artıyor. Kalabalık şehirlerde bile insanlar birbirine daha uzak. Evlenme yaşı erteleniyor, çocuk sahibi olma oranı düşüyor, aile yapısı değişiyor. Böyle bir ortamda 'yalnız kalmamak' için farklı yollar aranıyor. İşte tam da bu noktada devreye kiralık aile hizmetleri giriyor.

Gelin neymiş bu kiralama hizmeti beraber bakalım...

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Japonya'da kiralık aile hizmeti, bir nevi sosyal destek sistemi olarak öne çıkıyor.

Japonya'da kiralık aile hizmeti, bir nevi sosyal destek sistemi olarak öne çıkıyor.

Bu sistemde profesyonel oyuncular, müşterinin talep ettiği aile üyesi rolüne bürünüyor. Kiralanan kişi; eş, kardeş, anne, baba, sevgili ya da arkadaş rolünü üstlenebiliyor. 

Genellikle birkaç saatlik bir etkinlik için kiralanıyorlar ve hizmetin bedeli ortalama 15.000 ila 30.000 yen arasında değişiyor. Kullanıcılar yaş, fiziksel görünüm ya da giyim tarzı gibi detayları belirleyebiliyor. Her şey, sahici bir ilişki havası yaratmak için...

Yaygın kanının aksine, bu hizmet sadece yalnız insanlar tarafından tercih edilmiyor.

Yaygın kanının aksine, bu hizmet sadece yalnız insanlar tarafından tercih edilmiyor.

Bazı müşteriler, düğün gibi sosyal etkinliklere 'eş' ya da 'yakın aile üyesi' eşliğinde katılmak için bu hizmete başvuruyor. Kimileri de yalnız geçireceği bayramlar ya da özel günler için bir arkadaş rolü kiralıyor. Hatta bazıları, 'evlilik nasıl bir şey?' diye denemek için bir eş kiralıyor. Sosyal çevresi geniş olmayan evli bireyler de hizmetten faydalanabiliyor.

Tabii böyle bir hizmetin yarattığı sorunlar kimi zaman kaçınılmaz olabiliyor. Family Romance adlı kiralık aile şirketi, uzun süre boyunca bir kadının; çocuğuna, sahte baba kiraladığını iddia etmişti. Ancak sonradan kadının aslında evli olduğu ve sözde kiralık babanın şirketin ortağı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olay hem Japon medyasında hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı.

Bazı insanlar bu hizmeti yüzeysel bulsa da halen birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Bazı insanlar bu hizmeti yüzeysel bulsa da halen birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Örneğin New Start adlı bir organizasyon, aşırı içe kapanıklık yaşayan bireyler için ‘kiralık abla’ hizmeti veriyor. Hizmette amaç, kişiyi yavaş yavaş sosyal yaşama geri kazandırmak. Ayrıca hiçbir şiddet ya da baskı içermeyen bu yöntemle bugüne kadar yüzlerce kişi yeniden toplumla bütünleşmeyi başardı.

Kiralık insan hizmetleri arasında 'hiçbir şey yapmayan adam' olarak bilinen Shoji Morimoto da büyük ilgi görüyor. Hizmette kiralanan kişi, yalnızca yanında bulunuyor ama hiçbir fiziksel ya da duygusal eylemde bulunmuyor.

Kiralık aile hizmetlerinin Japonya’da hala tartışma konusu olduğunun altını çizelim. Kimileri bu yöntemi yalnızlığın tedavisi olarak görürken kimileri de gerçeklikten kaçış olarak yorumluyor. Peki siz nasıl yorumluyorsunuz? Cevabınızı merakla bekliyoruz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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