Bunun Bile Sektörü Var: Japonya'da Araba Kiralar Gibi Aile Kiralayabileceğiniz Dev Hizmet
Japonya'da her geçen yıl yalnız yaşayan insan sayısı artıyor. Kalabalık şehirlerde bile insanlar birbirine daha uzak. Evlenme yaşı erteleniyor, çocuk sahibi olma oranı düşüyor, aile yapısı değişiyor. Böyle bir ortamda 'yalnız kalmamak' için farklı yollar aranıyor. İşte tam da bu noktada devreye kiralık aile hizmetleri giriyor.
Gelin neymiş bu kiralama hizmeti beraber bakalım...
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Japonya'da kiralık aile hizmeti, bir nevi sosyal destek sistemi olarak öne çıkıyor.
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Yaygın kanının aksine, bu hizmet sadece yalnız insanlar tarafından tercih edilmiyor.
Bazı insanlar bu hizmeti yüzeysel bulsa da halen birçok kişi tarafından aktif olarak kullanılıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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