Bunun Bile Sektörü Var: Japonya'da Araba Kiralar Gibi Aile Kiralayabileceğiniz Dev Hizmet

Bazı müşteriler, düğün gibi sosyal etkinliklere 'eş' ya da 'yakın aile üyesi' eşliğinde katılmak için bu hizmete başvuruyor. Kimileri de yalnız geçireceği bayramlar ya da özel günler için bir arkadaş rolü kiralıyor. Hatta bazıları, 'evlilik nasıl bir şey?' diye denemek için bir eş kiralıyor. Sosyal çevresi geniş olmayan evli bireyler de hizmetten faydalanabiliyor.

Tabii böyle bir hizmetin yarattığı sorunlar kimi zaman kaçınılmaz olabiliyor. Family Romance adlı kiralık aile şirketi, uzun süre boyunca bir kadının; çocuğuna, sahte baba kiraladığını iddia etmişti. Ancak sonradan kadının aslında evli olduğu ve sözde kiralık babanın şirketin ortağı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olay hem Japon medyasında hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı.