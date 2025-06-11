Tinder’dan Önce de Vardı: Viktorya Dönemi’nin Flört Uygulamalarını Aratmayan Aşk İlanları
O zamanlar kimse profil fotoğrafı koymuyordu ama insanlar aşkı bulmak için ilginç ilanlar veriyordu. Gazetelerdeki bu ilanlar, aslında dönemin en etkili eş bulma yollarından biriydi. Evlilik ilanları, kişilerin yaş, meslek ve aradığı eş özellikleriyle birlikte hazırlanıyordu. Kimisi şiir gibi uzun uzun yazıyor, kimisi tek cümlede aşkını arıyordu. Amaç hep aynıydı, bir ömür geçirilecek doğru kişiyi bulmak...
Gelin detaylarına bakalım!
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Her şey, basılı ilanlarla başladı.
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Beklentiler basitti ama ilanlar yaratıcıydı.
Eleştiriler de eksik olmadı!
Yöntemler değişti ama insanlar sevilmek ve bir eş bulmak için hep çaba gösterdi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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