Tinder’dan Önce de Vardı: Viktorya Dönemi’nin Flört Uygulamalarını Aratmayan Aşk İlanları

Dönemin ilanlarına bakıldığında, insanların beklentilerinin bugüne kıyasla oldukça sade olduğu görülüyor. Bir arsa, sağlam bir ev ya da tarımla geçimini sağlamak bile evlilik için yeterli kabul ediliyordu. Ancak bazı ilanlar daha eğlenceliydi. Örneğin 18 yaşında bir genç, 'dişlerim çok düzgün' deyip kabul edecek hanımefendiye 'ekmek, etek ve su şelalesi' almayı vaat etmişti.

İlanların popülerleşmesiyle birlikte insanlar sadece dış görünüş değil; karakter, ekonomik uyum ve kişisel beklentilerini de yazmaya başladı. Editörler, mektupları eşleştirmek için yoğun mesai harcıyordu. Öyle ki bir derginin editörü, bu bölümü kaldırınca okuyucu kaybı yaşandı ve editör istifa etmek zorunda kaldı. Hemen ardından bölümler geri geldi ve ilanlar devam etti.