Antik Roma'da İnsanlar Neden Yatarak Yemek Yiyordu?

Bu gelenek, M.Ö. 7. yüzyılda Yunan erkeklerinin şölenlerde gösterişli şekilde uzanarak yemek yemesiyle başlamıştı. Roma toplumu ise bu geleneği daha da ileri taşıyarak onu sınıfsal bir ayrım biçimine dönüştürdü.

Zenginler ve soylular için uzanarak yemek yemek; sıradan halktan daha üstün olduklarını gösteren bir statü sembolüydü. Saatler süren şölenlerde hizmetkarlar tarafından yiyecek ve içeceklerle donatılan masalarda yalnızca zenginler yatarken, alt sınıflar yerde ya da basit oturaklarda yemek yiyordu.