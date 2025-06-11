Antik Roma'da İnsanlar Neden Yatarak Yemek Yiyordu?
Romalıların yemek yerken uzandığını gösteren tasvirler hep dikkatinizi çekmiştir. Başta garip gelse de bu duruşun arkasında derin bir sebep var. Sadece rahat etmekle ilgili değil. Biyolojik bir faydası da yok. Tam tersine, bu bir sosyal mesajdı. Gelin neden böyle bir alışkanlık geliştirdiklerine beraber bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yemek yerken yatar pozisyonda olmak aslında Antik Yunan’dan Roma’ya geçen bir gelenekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yatarak yemek yemek gerçekten rahat mıydı?
Fakir halk neden aynı şekilde yemiyordu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın