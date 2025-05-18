Dünyadan 10 Gün Silinmiş! 1582 Yılında On Gün Neden Kayboldu?

Sorun aslında Paskalya tarihini hesaplamanın giderek zorlaşmasıyla gündeme geldi. M.S. birinci ve ikinci bin yılda takip edilen Jülyen takvimi, her 314 yılda bir yaklaşık bir gün kayıyordu. Bu nedenle 1582'de, genellikle 21 Mart'ta takip edilen bahar ekinoksu 11 Mart'a denk geldi.

Bu zamansal tutarsızlığı çözmek ve Paskalya tarihini kolayca hesaplamak için, Trent Konsili 1562-63'te soruna bir çözüm bulmaya karar verdi ve papayı reformdan geçirilmiş bir takvim uygulayarak sorunu çözmeye çağıran bir kararname çıkardı.

İşte o zaman İlkbahar ekinoksunu 11 Mart'tan 21 Mart'a getirmek için takvimden 10 gün çıkarıldı.

Yani Papa XIII. 1582'de ilkbahar ekinoksunu 21 Mart'a getirmek için Ekim'den on gün çıkardı. Özellikle Ekim ayının seçilmesi ise Hıristiyan bayramlarıyla ilgili. Hristiyan bayramlarının hiçbirinin atlanmaması gerekiyordu!

Yani doğum günü 8 Ekim 1582 olan birisiyle asla tanışamazsınız. Yani, zaten tanışamazdınız ama, anladınız işte! :)