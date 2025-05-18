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Dünyadan 10 Gün Silinmiş! 1582 Yılında On Gün Neden Kayboldu?

Dünyadan 10 Gün Silinmiş! 1582 Yılında On Gün Neden Kayboldu?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.05.2025 - 15:06

Takvimlerimizde aslında 10 günün eksik olduğunu biliyor muydunuz? Telefonlarındaki takvim uygulamasında ne hikmetse 1582 yılına gitmeye karar veren kullanıcılar, eksik günler olduğunu fark etti. Üstelik bu eksiklik öyle birkaç gün değildi. 1582 yılında tam on gün kayıp!

Peki neden?

Gelin, uzmanların açıklamasına bakalım.

Kaynak

Kaynak: https://edtimes.in/why-ten-days-in-oc...
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Yapabilirseniz, takvimlerinizde 1582 yılının Ekim ayına gidin.

Yapabilirseniz, takvimlerinizde 1582 yılının Ekim ayına gidin.

Sosyal medya kullanıcıları, takvimlerinin 1582 yılına baktıklarında bir gariplik olduğunu fark etti. Ekim ayında takvim, ayın 4'ünden 15'ine geçiyordu! Birkaç günlük değil, yaklaşık 10 günlük bu eksik, ilk başlarda bir yazılım hatası olarak düşünüldü. Ya canı sıkılan bir çalışan dünyadan 10 gün çalmaya karar vermişti ya da yazılımsal bir hata vardı.

Ancak cevap, bunlardan hiçbiri değildi!

Peki 1582 yılında on gün neden kayboldu?

Peki 1582 yılında on gün neden kayboldu?

Takvim uygulamanızda 1582 yılına gidebilirseniz, yukarıdaki görüntüyle karşılaşacaksınız. Aslında bunun mantıklı bir sebebi var. Amerikalı astrofizikçi ve bilim iletişimcisi Neil deGrasse Tyson, bu gizemin ardındaki nedeni şu sözlerle açıklıyor:

1582'de, her 4 yılda bir 'Artık Gün' görülen Jülyen takviminde Dünya'nın yörüngesine göre fazladan 10 gün birikmişti. Böylece Papa Gregory, o yıl 10 günü iptal ederek yeni ve son derece doğru takvimine hızlı bir başlangıç ​​yaptı. 4 Ekim'i 15 Ekim takip etti.

Aradaki bazı günleri atlamak mantıklı olabilir. Peki neden Ekim tercih edildi?

Aradaki bazı günleri atlamak mantıklı olabilir. Peki neden Ekim tercih edildi?

Sorun aslında Paskalya tarihini hesaplamanın giderek zorlaşmasıyla gündeme geldi. M.S. birinci ve ikinci bin yılda takip edilen Jülyen takvimi, her 314 yılda bir yaklaşık bir gün kayıyordu. Bu nedenle 1582'de, genellikle 21 Mart'ta takip edilen bahar ekinoksu 11 Mart'a denk geldi.

Bu zamansal tutarsızlığı çözmek ve Paskalya tarihini kolayca hesaplamak için, Trent Konsili 1562-63'te soruna bir çözüm bulmaya karar verdi ve papayı reformdan geçirilmiş bir takvim uygulayarak sorunu çözmeye çağıran bir kararname çıkardı.

İşte o zaman İlkbahar ekinoksunu 11 Mart'tan 21 Mart'a getirmek için takvimden 10 gün çıkarıldı.

Yani Papa XIII. 1582'de ilkbahar ekinoksunu 21 Mart'a getirmek için Ekim'den on gün çıkardı. Özellikle Ekim ayının seçilmesi ise Hıristiyan bayramlarıyla ilgili. Hristiyan bayramlarının hiçbirinin atlanmaması gerekiyordu!

Yani doğum günü 8 Ekim 1582 olan birisiyle asla tanışamazsınız. Yani, zaten tanışamazdınız ama, anladınız işte! :)

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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