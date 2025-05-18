Dünyadan 10 Gün Silinmiş! 1582 Yılında On Gün Neden Kayboldu?
Kaynak: https://edtimes.in/why-ten-days-in-oc...
Takvimlerimizde aslında 10 günün eksik olduğunu biliyor muydunuz? Telefonlarındaki takvim uygulamasında ne hikmetse 1582 yılına gitmeye karar veren kullanıcılar, eksik günler olduğunu fark etti. Üstelik bu eksiklik öyle birkaç gün değildi. 1582 yılında tam on gün kayıp!
Peki neden?
Gelin, uzmanların açıklamasına bakalım.
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Yapabilirseniz, takvimlerinizde 1582 yılının Ekim ayına gidin.
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Peki 1582 yılında on gün neden kayboldu?
Aradaki bazı günleri atlamak mantıklı olabilir. Peki neden Ekim tercih edildi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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