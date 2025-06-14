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İstanbul'un En Popüler Semtlerinden Biri Olan "Nişantaşı"nın İsmi Nereden Geliyor?

İstanbul'un En Popüler Semtlerinden Biri Olan "Nişantaşı"nın İsmi Nereden Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.06.2025 - 17:24

İstanbul’un popüler semtlerinden Nişantaşı, bugün alışverişin, modanın ve sosyal hayatın kalbinin attığı yerlerden biri. Ama bu gözde semtin ismi aslında sandığınızdan çok daha farklı bir kökene dayanıyor. Osmanlı padişahlarının ata sporu olan okçulukla yakından ilgili bu isim, tarihin taşlara yazıldığı bir dönemin mirası. Zamanla semtin adı da bu taşlardan ilhamla “Nişantaşı”na dönüşmüş. Gelin, bu tarihi ismin ardındaki detaylara birlikte bakalım.

Kaynak 1, Kaynak 2

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İsminin kökeni aslında bir taşa dayanıyor.

İsminin kökeni aslında bir taşa dayanıyor.

Osmanlı’da okçuluk, gösterişli ve prestijli bir etkinlikti. Padişahlar, attıkları okların ulaştığı noktaları göstermek için “nişan taşları” diktirirdi. Bu taşlar hem başarıyı belgelemek hem de kalıcı bir hatıra bırakmak için kullanılırdı. İşte bugünkü Nişantaşı bölgesine bu taşlardan ilki, 1791 yılında III. Selim tarafından diktirildi. O dönem yerleşim bulunmayan bu alan, padişahın nişan talimleri için özel olarak tercih edilmişti.

Bugün Teşvikiye Camii’nin avlusunda, biri III. Selim’e diğeri II. Mahmud’a ait olan iki nişan taşı hala görülebiliyor. Bunun dışında bir diğer taş da Topağacı’nda, Nişantaşı-Ihlamur Yolu üzerindeki bir apartmanın ön bahçesinde yer alıyor. Nişantaşı ve Teşvikiye semtleri bu nedenle tarihsel olarak iç içe geçmiş durumda.

Semtin adı neden "Teşvikiye" değil de "Nişantaşı" olarak kaldı?

Semtin adı neden "Teşvikiye" değil de "Nişantaşı" olarak kaldı?

III. Selim’in taş dikimi sonrasında 1794-95 yıllarında bölgeye bir mescit yaptırdığı biliniyor. Bu mescit, büyük ihtimalle nişan talimi günlerinde gündüz namazları için inşa edilmişti. Ancak bugünkü Nişantaşı adının kalıcı hale gelmesi, 1853-54 yıllarında Sultan Abdülmecid dönemine dayanıyor.

Abdülmecid, Teşvikiye Camii’ni yeniletmiş ve burada yeni bir mahalle kurulmasını istemişti. Bu durum, iki anıt taş üzerine 'Eser-i avâtıf-ı Mecidiyye/Mahalle-i Cedide-i Teşvikiyye' şeklinde kazınmıştı. Yani ismen “Teşvikiye Mahallesi” kurulmuş olsa da halk arasında bölgedeki taşların çokluğu nedeniyle semt, zamanla 'Nişantaşı' olarak anılmaya başlandı.

Bir dönem de "Konaklar Semti" olarak biliniyordu.

Bir dönem de "Konaklar Semti" olarak biliniyordu.

Osmanlı, yabancı devlet misafirlerini ağırlamak üzere bu bölgede görkemli konaklar yaptırıyordu. Zamanla bu yapıların çevresi sosyete ve elit kesim tarafından tercih edilen bir yaşam alanına dönüştü. Bugün hala Nişantaşı, lüks yaşamın ve üst segment markaların merkezi olarak tanınıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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