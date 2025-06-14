İstanbul'un En Popüler Semtlerinden Biri Olan "Nişantaşı"nın İsmi Nereden Geliyor?
İstanbul’un popüler semtlerinden Nişantaşı, bugün alışverişin, modanın ve sosyal hayatın kalbinin attığı yerlerden biri. Ama bu gözde semtin ismi aslında sandığınızdan çok daha farklı bir kökene dayanıyor. Osmanlı padişahlarının ata sporu olan okçulukla yakından ilgili bu isim, tarihin taşlara yazıldığı bir dönemin mirası. Zamanla semtin adı da bu taşlardan ilhamla “Nişantaşı”na dönüşmüş. Gelin, bu tarihi ismin ardındaki detaylara birlikte bakalım.
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İsminin kökeni aslında bir taşa dayanıyor.
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Semtin adı neden "Teşvikiye" değil de "Nişantaşı" olarak kaldı?
Bir dönem de "Konaklar Semti" olarak biliniyordu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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