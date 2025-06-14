İstanbul'un En Popüler Semtlerinden Biri Olan "Nişantaşı"nın İsmi Nereden Geliyor?

Osmanlı’da okçuluk, gösterişli ve prestijli bir etkinlikti. Padişahlar, attıkları okların ulaştığı noktaları göstermek için “nişan taşları” diktirirdi. Bu taşlar hem başarıyı belgelemek hem de kalıcı bir hatıra bırakmak için kullanılırdı. İşte bugünkü Nişantaşı bölgesine bu taşlardan ilki, 1791 yılında III. Selim tarafından diktirildi. O dönem yerleşim bulunmayan bu alan, padişahın nişan talimleri için özel olarak tercih edilmişti.

Bugün Teşvikiye Camii’nin avlusunda, biri III. Selim’e diğeri II. Mahmud’a ait olan iki nişan taşı hala görülebiliyor. Bunun dışında bir diğer taş da Topağacı’nda, Nişantaşı-Ihlamur Yolu üzerindeki bir apartmanın ön bahçesinde yer alıyor. Nişantaşı ve Teşvikiye semtleri bu nedenle tarihsel olarak iç içe geçmiş durumda.