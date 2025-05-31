Hanya'yı Konya'yı Görmek Deyiminin Öğrenince Çok Şaşıracağınız Hikayesi

Bu anlamı herkes aşağı yukarı biliyor ama deyimin ortaya çıkış hikayesi pek bilinmiyor. 2017 yılında Kos Adası’nda yapılan bir gezide, Girit kökenli bir rehberin anlattığı rivayet, bu bilinmezliğe ışık tutmuş.

Anlatıya göre, Osmanlı Dönemi’nde Konya’dan Girit’in önemli liman şehirlerinden biri olan Hanya’ya bir vali atanır. Ancak bu vali, göreve başlar başlamaz halkın sırtına dayanılmaz vergiler bindirir.