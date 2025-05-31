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Hanya'yı Konya'yı Görmek Deyiminin Öğrenince Çok Şaşıracağınız Hikayesi

Hanya'yı Konya'yı Görmek Deyiminin Öğrenince Çok Şaşıracağınız Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.05.2025 - 15:14

Hanya'yı Konya'yı görmek deyimini mutlaka bir yerde duymuşsunuzdur. Genelde bir işin aslını öğrenenlere ya da sonunda akıllananlara söylenir. Peki ama Hanya neresi, Konya neresi? Neden bu iki şehir bir arada anılıyor? İşin aslı, göründüğünden çok daha farklı. Gelin bakalım!

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Hanya’yı Konya’yı görmek deyimi, çoğu kaynakta "başına gelenlerden ders almak, hayatın gerçek yüzüyle tanışmak" anlamında geçiyor.

Hanya’yı Konya’yı görmek deyimi, çoğu kaynakta "başına gelenlerden ders almak, hayatın gerçek yüzüyle tanışmak" anlamında geçiyor.

Bu anlamı herkes aşağı yukarı biliyor ama deyimin ortaya çıkış hikayesi pek bilinmiyor. 2017 yılında Kos Adası’nda yapılan bir gezide, Girit kökenli bir rehberin anlattığı rivayet, bu bilinmezliğe ışık tutmuş. 

Anlatıya göre, Osmanlı Dönemi’nde Konya’dan Girit’in önemli liman şehirlerinden biri olan Hanya’ya bir vali atanır. Ancak bu vali, göreve başlar başlamaz halkın sırtına dayanılmaz vergiler bindirir.

Zaten askerlikten muafiyet için yüksek miktarda vergi ödeyen Rum halk, valinin adaletsiz uygulamaları karşısında çaresizce seslerini duyurmaya çalışır.

Zaten askerlikten muafiyet için yüksek miktarda vergi ödeyen Rum halk, valinin adaletsiz uygulamaları karşısında çaresizce seslerini duyurmaya çalışır.

Müslüman halk da aynı şekilde şikayetçidir. Ancak vali tüm bu şikayetlere kulak tıkar, kararlarından geri adım atmaz. Bunun üzerine Hanyalılar, bir gece yatsı namazı çıkışı valiyi karanlıkta yakalayarak feci şekilde döverler. Vali güçlükle konağına dönerken, arkasından bağırarak seslenirler: 'Şimdi, Hanya’yı Konya’yı anladın mı?'

O gece Hanya’da yaşanan bu olay, halkın adaletsizliğe karşı verdiği bir tür ders olurken, zamanla ağızdan ağıza dolaşarak deyime dönüşür. İşte bu olaydan sonra halk arasında bu söz, olayların gerçek yüzüyle karşılaşan ya da yaptığı işin sonucunu gören kişiler için kullanılmaya başlanıyor.

Peki siz bu deyimin hikayesini biliyor muydunuz? Yorumlarda bekliyoruz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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