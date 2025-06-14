Yapay Zeka Neden Saat Okuyup Takvim Hesaplamakta Başarısız?

153. gün haftanın hangi gününe denk geliyor gibi sorular, temel matematik gibi görünse de yapay zekalar için öyle değil. Çünkü büyük dil modelleri, tıpkı saat okumada olduğu gibi matematiksel işlemlerle değil, önceki örneklerden tahmin yürüterek cevap veriyor.

Bu nedenle verilen bir tarihi doğru güne denk getirmede sık sık hataya düşüyorlar. Araştırmacılar, hatta artık çok temel konular gibi görünen artık yıllar ya da büyük yıllık takvim formatlarında bile yüksek hata oranları gözlemlediklerini belirtiyor.

Saat kurmak, randevu planlamak veya hatırlatma ayarlamak gibi gündelik işler, zaman kavramını doğru anlamayı gerektiriyor. Eğer bu alanda halen ciddi zaafları varsa günlük hayatta sorunsuz çalışmaları mümkün değil. Saxena, eksikliği gidermek için yapay zekaların daha fazla örnekle eğitilmesi ve uzamsal-akıl yürütme yetilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor.