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Bozulan Elektronik Aletlere Vurunca Neden Bazen Çalışmaya Başlıyor?

Bozulan Elektronik Aletlere Vurunca Neden Bazen Çalışmaya Başlıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.06.2025 - 18:01

Kimi zaman bozulmuş gibi davranan elektronik aletlere hafifçe vurduğumuzda yeniden çalışmaya başlaması hepimizi şaşırtır. Özellikle eski televizyonlar, kumandalar ya da araba parçalarında “şöyle bir vurayım da kendine gelsin” mantığıyla yaklaşmak epey tanıdık bir davranıştır. Hatta bazılarımız bu refleksi 'babadan kalma çözüm' diye adlandırır. Peki ama gerçekten de elektronik bir alete vurmak, onu tamir edebilir mi? İlginçtir ki bilim dünyasında bunun da bir adı ve açıklaması var.

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Bu yönteme bir isim bile verilmiş: "Percussive Maintenance"

Bu yönteme bir isim bile verilmiş: "Percussive Maintenance"

Bir cihazın üzerine vurmak ya da onu sarsmak aslında bir tür arıza çözme yöntemi olarak kabul ediliyor ve teknik olarak bu durumun adı 'percussive maintenance'. Türkçeye “vurarak bakım” gibi çevrilebilecek bu kavram, cihazdaki gevşemiş ya da yanlış hizalanmış parçaların yeniden yerine oturmasına sebep olabiliyor. 

Özellikle pille çalışan kumandalar, eski televizyonlar ya da zamanla temas noktaları aşınmış elektronik aletler bu tür fiziksel müdahalelere beklenmedik şekilde yanıt verebiliyor. Hatta sadece pilleri yuvasında çevirmek ya da çıkarıp tekrar takmak bile bu etkiden faydalanmanın bir yolu sayılıyor.

Ama tabii bu işin de bir ölçüsü var.

Uzmanlara göre percussive maintenance, abartılmadığı sürece bazı durumlarda işe yarayabilir ama bu yaklaşımı her cihazda uygulamak mantıklı değil. Örneğin, akıllı telefon gibi hassas donanımlara sert bir darbe uygulamak ciddi donanım arızalarına yol açabilir. 

Aslında bu tekniğin işe yarama sebebi çoğunlukla cihaz içinde yerinden oynamış kabloların ya da tıkanmış mekanik aksamın anlık olarak normale dönmesinden ibaret. Yani geçici bir rahatlama yaratabilir ama kalıcı bir çözüm sağlamaz. Bununla birlikte psikolojik olarak da insana 'bir şey yaptım' hissi verdiği için stres azaltıcı bir etkisi olduğunu söylemek mümkün.

Vurarak çalıştırmak mümkün mü? Belki evet ama her zaman değil!

Elektronik cihazlara hafifçe vurmanın işe yaradığı örnekler elbette var ama bu her zaman geçerli olacak bir yöntem değil. Özellikle mekanik aksamı olan ya da gevşek bağlantılarla çalışan cihazlar bu tür fiziksel müdahalelere tepki verebilir. 

Ancak bu yöntemin temeli teknik bir bilgiye değil, çoğu zaman şansa ve biraz da öfkeye dayanıyor. Yani bir cihazı çalıştırmak için “hafif bir tık” bazen işe yarayabilir ama unutmayın, asıl çözüm yine profesyonel bakım ve teknik destekten geçiyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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