Bozulan Elektronik Aletlere Vurunca Neden Bazen Çalışmaya Başlıyor?

Bir cihazın üzerine vurmak ya da onu sarsmak aslında bir tür arıza çözme yöntemi olarak kabul ediliyor ve teknik olarak bu durumun adı 'percussive maintenance'. Türkçeye “vurarak bakım” gibi çevrilebilecek bu kavram, cihazdaki gevşemiş ya da yanlış hizalanmış parçaların yeniden yerine oturmasına sebep olabiliyor.

Özellikle pille çalışan kumandalar, eski televizyonlar ya da zamanla temas noktaları aşınmış elektronik aletler bu tür fiziksel müdahalelere beklenmedik şekilde yanıt verebiliyor. Hatta sadece pilleri yuvasında çevirmek ya da çıkarıp tekrar takmak bile bu etkiden faydalanmanın bir yolu sayılıyor.