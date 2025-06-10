İnternet Sitelerindeki Çerezlere Neden "Çerez" Diyoruz?

Bu adlandırma ile ilgili en romantik teori, Grimm Kardeşler’in meşhur masalı Hansel ve Gretel’e dayanıyor. Hikayede, iki çocuk ormanda yollarını kaybetmemek için arkalarında ekmek kırıntıları bırakıyor. Bu kırıntılar, onların geldiği yolu hatırlamalarına yardım ediyor.

Tıpkı bu metafor gibi, internet tarayıcıları da kullanıcıyı tanımak ve geçmiş hareketlerini hatırlamak için arkasında izler bırakıyor. İzlere de 'cookie' yani çerez adı verilmiş. Kulağa hoş gelen bir hikaye olsa da teknik gerçeklik biraz daha farklı.