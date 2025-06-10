İnternet Sitelerindeki Çerezlere Neden "Çerez" Diyoruz?
Günümüzde neredeyse her internet sitesinde karşımıza çıkan çerez uyarıları artık oldukça sıradan hale geldi. Genelde ne olduklarını anlamadan 'kabul et' diyerek geçiyoruz. Ama bu küçük veri dosyalarına neden 'çerez' denmiş hiç merak ettiniz mi? Sanki bir yerlerden ilham alınmış gibi değil mi? Aslında işin arkasında ilginç bir teknik geçmiş yatıyor.
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Peki internet çerezleri tam olarak ne işe yarıyor?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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