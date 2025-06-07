Kurşun Kalem Kurşundan Yapılmıyorsa O Zaman İsmi Neden Böyle?

1500’lü yıllarda İngiltere’nin Cumbria bölgesinde çok büyük ve saf bir grafit madeni keşfedildi. Madde oldukça yumuşaktı ve koyu renkli izler bırakabiliyordu, dolayısıyla insanlar onu doğrudan çubuklar halinde keserek yazı yazmak için kullanmaya başladı. Ancak o dönemde kimya bilimi çok yeni olduğu için bu siyah maddeyi kimse tanımıyordu. Yapısal olarak kurşuna benzemesi ve koyu rengi nedeniyle insanlar, 'siyah kurşun' adını verdi.

Sonra bu isim zamanla sadeleşerek yalnızca kurşun olarak anılmaya başladı. Aslında kurşunla hiçbir ilgisi olmayan bu madde, bugün bildiğimiz adıyla 'grafit'. 1779 yılında Alman kimyager Scheele, kalemin içindeki maddenin saf karbon olduğunu keşfetti. Bundan 10 yıl sonra A. G. Werner, bu karbon türüne 'yazmak' anlamına gelen Yunanca 'graphein' kelimesinden esinlenerek 'grafit' adını verdi. Yani bugünkü kurşun kalemlerin içindeki tüm maddeler aslında başından beri yalnızca grafitti.