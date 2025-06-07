Kurşun Kalem Kurşundan Yapılmıyorsa O Zaman İsmi Neden Böyle?
Kurşun kalemle yazarken ucunun kurşun olmadığını hiç düşündünüz mü? Çoğumuz bu kalemlerin içinde kurşun olduğunu sanıyor. Oysa gerçekte yazı yazmamızı sağlayan madde bambaşka. Yanlış algı, kimyanın emekleme döneminde yapılan bir hatadan kaynaklanıyor. Üstelik bu hatalı isim, yüzyıllar boyunca değişmeden günümüze kadar gelmiş durumda.
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Kurşun sanılan şey aslında grafitti.
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Grafit, karbon elementinin doğada bulunan formlarından biridir.
Geçmişte, özellikle 1978 öncesinde kullanılan bazı kalem boyalarında kurşun bulunabiliyordu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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